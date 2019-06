Blant de demokratiske valgkandidatene er to i en alder der de vil bli den eldste amerikanske presidenten noensinne om de blir valgt. Tetkandidatene Bernie Sanders og Joe Biden er henholdsvis 77 og 76 år gamle.

Det var kongressmann og kandidat Eric Swalwell (38) som først brakte alder på banen da han konfronterte Biden under torsdagens demokratiske debatt.

– Joe Biden hadde rett når han sa at det var på tide å sende fakkelen videre til en ny generasjon amerikanere – da han sa det for 32 år siden, sa Swalwell.

Amerikanske medier har også hentet frem Bidens egen 1972-valgkamp til Senatet der han med suksess argumenterte for at den langt eldre rivalen ikke forsto tidsånden.

Wilfredo Lee, AP/ NTB Scanpix

Alder er relevant for velgerne

En undersøkelse gjort av Pew Reseach Center viser at faktorer som kjønn og rase spiller liten rolle blant demokratiske velgere. Alder spiller derimot inn.

Ifølge undersøkelsen mener hele 47 prosent av de spurte at den ideelle alderen for en president, er i 50-årene. Et fåtall synes den beste alderen for en president er i 30-årene, og enda færre synes 70-årene er en passende alder for presidenten.

Dersom Sanders eller Biden blir valgt, vil de begge fylle 80 år i løpet av den første perioden.

Vil være de eldste noensinne

Den nest eldste sittende amerikanske presidenten er pr. dags dato Donald Trump. Han var 70 år ved innsettelsen.

Sanders og Biden vil begge nærme seg 80. Det kan gå fint, selv om statistikken ikke bare er på deres side:

– Når man har passert 80, er noen grad av kognitiv svikt svært vanlig. Det er nærmest unntaket at man fungerer som tidligere i denne alderen, sier Geir Selbæk, forskningssjef ved Aldring og helse og professor i geriatri ved Universitetet i Oslo.

Aldring og helse

Det finnes eksempler på amerikanske presidenter som har fått aldersrelaterte utfordringer. Det er blitt hevdet at Ronald Reagan viste tegn på demens mens han var president, men dette er ikke bevist. Reagan var også den eldste sittende president med sine 77 år da han gikk av etter to perioder.

Han sa følgende i en valgduell mot norskættede Walter Mondale i 1984.

«Jeg vil at du skal vite at jeg heller ikke vil gjøre alder til et problem i denne kampanjen. Jeg kommer ikke til å utnytte politisk min motstanders ungdom og uerfarenhet.»

MIKE SEGAR, Reuters / NTB Scanpix

Med høy alder følger mye erfaring

Samtidig som alder kan føre til økte helseproblemer, er det store individuelle forskjeller. Alderen trenger slett ikke å være noen hindring.

Den eldste kandidaten, Sanders, slår selv tilbake mot angrepene som retter seg mot den høye alderen og kaller det «ageism» - aldersdiskriminering.

Selbæk mener nettopp aldersdiskriminering er viktig å unngå.

– Enkelte egenskaper blir bedre med alderen. De analytiske evnene øker. Man ser sammenhenger bedre, selv om den tankemessige hurtigheten går nedover, påpeker Selbæk.

Alderen spiller ikke nødvendigvis noen rolle for presidentkandidatene.

– Det viktigste for valgkandidatene er at de har et godt apparat rundt seg som passer nøye på og kan følge opp, hvis kandidatene viser en eller annen form for svikt, sier han.

Fakta: Demokratenes kandidater Til sammen har minst 24 politikere lansert sitt presidentkandidatur. Disse seks har hittil ligger i teten: * Joe Biden (76), tidligere visepresident. * Bernie Sanders (77), senator. * Elizabeth Warren (70), senator. * Pete Buttigieg (37), ordfører. * Kamala Harris (54), senator. * Julián Castro (44), tidligere statsråd.

Ungdomshysteri i Norge

Professor i geriatri ved Universitetet i Oslo, Torgeir Bruun Wyller, mener også at alderen i seg selv spiller liten rolle.

– Norge har en hysterisk ungdomsdyrkelse. Vi tupper gjerne folk ut av arbeidslivet allerede når de er i 60-årene. Dette er bare tull, sier Bruun Wyller.

Anne-Margrethe Støback, universitetslektor ved Universitetet i Tromsø mener eldre mennesker kan ha mye å bidra med.

– Å si at en president ikke egner seg på grunn av alder, det syns jeg ikke man kan gjøre. Det finnes mange kapable gamle mennesker, sier hun.