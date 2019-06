Libyas Haftar beordrer angrep på tyrkiske skip

Haftars talsmann, general Ahmad al-Mesmari, beskylder Tyrkia for å støtte hans rivaler, den internasjonalt anerkjente regjeringen i Tripoli.

Han sa at Haftars flyvåpen har fått ordre om å angripe tyrkiske skip og båter i libysk farvann, og at alle tyrkiske interesser, inkludert bedrifter og prosjekter, er å anse som legitime mål for Haftars styrker.

Han sa også at det er utstedt arrestordre på alle tyrkiske statsborgere, og at alle flygninger med tyrkiske fly til og fra Libya skal stanses.

Han ville imidlertid ikke forklare hvordan Haftars styrker skulle innføre et flyforbud i områder Haftar ikke kontrollerer.

Haftar, som har kontrollen over det østlige og mye av det sørlige Libya, innledet i april en offensiv for å ta hovedstaden Tripoli.