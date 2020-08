Cuba-reiser og Castro-sympati kan stanse visepresidentkandidat

Karen Bass, leder for den svarte kongressgruppen, nevnes som mulig visepresidentkandidat for demokratenes presidentkandidat Joe Biden. Men nå brukes fortiden hennes mot henne.

Karen Bass er fra California og en av flere kvinner som nevnes som mulig visepresidentkandidat for demokratene. Alex Brandon / AP /NTB scanpix

2. aug. 2020

Karen Bass har sittet fem perioder i Representantenes hus i Kongressen og nevnes som en mulig visepresidentkandidat for Biden. Ifølge den amerikanske nettavisen Politico og CNN er hun i ferd med å rykke oppover på presidentkandidat Jo Bidens liste over mulige visepresidentkandidater.

Men nå mobiliserer eksilcubanere i Florida kampanjer for å sverte Bass, som skal ha besøkt den kommunistiske øya Cuba flere ganger på 70-tallet.

– Hun kan bli historiens høyeste rankede Castro-sympatisør i den amerikanske regjeringen, uttaler senator fra Florida Marco Rubio til Politico.

Rubio, som er sønn av cubanske flyktninger, tapte nominasjonskampen i det republikanske partiet til Donald Trump foran 2016-presidentvalget.

Trump-tilhengere i Florida bruker saken å sverte henne

Eksilcubanere, republikanere og Trump-tilhengere i Florida har den siste tiden mobilisert flere møter for å sverte Bass som mulig presidentkandidat.

Florida har mange velgere med cubansk og latinamerikansk bakgrunn. Ifølge Fox News kan Cuba-fortiden hennes potensielt skade oppslutningen om Biden/Bass i den cubanskamerikanske befolkningen i Florida.

Florida ble en avgjørende vippestat for Trump i 2016. I 2001 vant George Bush presidentvalget med 537 stemmer i Florida.

På Cuba-tur med solidaritetsbrigade

Den 66 år gamle Bass skal i 1973 ha reist på tur med en solidaritetsbrigade til Cuba. Turen var organisert av en venstreradikal organisasjon som promoterte mellomfolkelig kontakt mellom USA og Cuba under den kalde krigen. På den tiden var alle offisielle forbindelser brutt.

Bass og de amerikanske brigadistene skal blant annet ha deltatt på et folkemøte der Fidel Castro holdt en av sine lange, oppildnende taler, rapporterer den Trump-vennlige TV-kanalen Fox News. Amerikansk etterretning forsøkte gjennom en årrekke å ta livet av Cubas mektige mann, som styrte landet i over 40 år.

Karen Bass mimret om sitt besøk i 2016

I 2016 tvitret hun om besøket på Cuba i 1973.

– Trodde aldri at jeg en dag skulle vende tilbake sammen med den amerikanske presidenten, skrev hun før daværende president Obama besøkte Cuba i 2016.

Det skjedde etter at han hadde gjenopprettet diplomatiske forbindelser med den sosialistiske naboøya:

Hyllet «Kommandant» og «Sjef»

Da Fidel Castro døde i 2016, sendte Karen Bass ut en kondolansemelding der hun kalte dødsfallet til «Comandante en Jefe» et stort tap for det cubanske folket. Bass har særlig fått kritikk for bruken av det diktatoriske, spanske uttrykket som oversatt betyr «Komandant og Sjef».

Til MSNBC svarer Bass at hun i dag ikke ville valgt de ordene om Castro i dag, men at hun alltid har stått bak det cubanske folket og at hun støttet president Obamas normaliseringspolitikk med Cuba, som gjenopprettet diplomatiske forbindelser på slutten av sin presidentperiode. Donald Trump var rask til å gjeninnføre flere av restriksjonen mellom USA og Cuba.

– Jeg tror at det i mange sammenhenger er bedre å endre regimer gjennom å ha kontakt heller enn å ikke ha relasjoner, uttalte Bass og understreket at hun ikke støttet Castros styresett.

Her applauderer blant annet Nancy Pelosi, demokraten som leder Representantenes hus, etter at Karen Bass har holdt tale om George Floyd på trappen til Capitol Hill i Washington. YURI GRIPAS / Reuters /NTB scanpix

Biden-kampanjen er informert

Flere andre medier melder også om Cuba-kritikken som nå rammer Bass.

Ifølge en kommentator i avisen The Atlantic, er Cuba-fortiden til Karen Bass kjent for folkene rundt Joe Biden.

Kommentatoren skriver at Bass selv skal være av den oppfatning at mange amerikanere, midt i en pandemi og en økonomisk krise, har mer presserende bekymringer enn hva hun gjorde på Cuba for 47 år siden.

En av flere kvinnelige kandidater

Bass har altså i det siste seilt opp som en av flere nøkkelutfordrere til rollen som visepresidentkandidat. Biden har tydelig gitt uttrykk for at han vil ha en kvinne i denne rollen.

Men det er flere om benet. Som Aftenposten tidligere har omtalt, er Kamala D. Harris (55), Elizabeth Warren (71), Susan Rice (55), Tammy Duckworth (52) og Val Demings (63) svært aktuelle til visepresidentvervet.