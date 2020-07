Lovende tester av britisk koronavaksine

– Vi ser god immunrespons hos nesten alle, sier en av forskerne bak en mulig koronavaksine. Men forskerne ved Universitetet i Oxford må gjøre flere tester før de vet om verden har sin første koronavaksine.

Et koronavirus sett gjennom mikroskop. Nå viser foreløpige tester fra britiske forskere lovende resultater. NIAID/NIH

20. juli 2020 16:06 Sist oppdatert nå nettopp

1,077 mennesker har vært del av et forsøksstudie der de har fått sprøyter med vaksinen CHADOX1 NCOV-19. Vaksinen har ført til at de produserer antistoffer og hvite blodceller som bekjemper koronaviruset.

– Vi er god immunrespons hos nesten alle, sier Adrian Hill til nyhetsbyrået AP.

Ingen av testpersonene har fått alvorlige bivirkninger, men 70 prosent av testpersonene fikk enten feber eller hodeverk.

Forskningen er offentliggjort i det siste nummeret av legetidsskriftet The Lancet. Vaksinen består av et virus som er fremstilt og tilpasset på en måte som gjør at det ligner på koronaviruset, og som dermed lærer immunforsvaret hvordan koronaviruset kan angripes.

Adrian Hill, ved Universitetet i Oxford, er optimist etter gode resultater på testingen av ny koronavaksine. John Cairns / John Cairns

Ambisjoner om storskala produksjon

Han er instituttleder ved Universitetet i Oxford som har inngått et samarbeid med det svensk-britiske legemiddelfirmaet AstraZeneca om å utarbeide vaksinen.

– Ambisjonene er å ha en lavpris og veldig lett tilgjengelig vaksine så fort som mulig. En av grunnene til at vi valgte AstraZeneca er fordi vi deler denne ambisjonen, og de har overbevist oss om at de kan levere i stor skala ganske raskt, sier Hill til Reuters.

Målet er å lage en vaksine som kan hjelpe folk langt utenfor Storbritannias grenser.

– Om man kan klare å lage en milliard doser på seks måneder vil det hjelpe mye. Jeg sier ikke at vi kan det, men det kan være et mål vi setter oss, sier Hill.

Vil dele kunnskap med andre

Forskerne sier de vil dele all nyttig kunnskap med andre vaksineprodusenter, slik at andre kan vite mer om deres vaksiner kan være til hjelp i bekjempelsen av viruset.

– Vi tenker at om vår vaksine fungerer bra, så vil det gjelde andre vaksiner også, og vi vil prøve å hjelpe til for å få fart på utviklingen av andre vaksiner, sier Sarah Gilbert, som er en av utviklerne av den mulige koronavaksinen.

50 millioner doser vil ikke være nok, siden det bare kan være nok for å dekke behovene til ett land, sier instituttlederen.

De nye funnene omtales som «veldig lovende», men det trengs flere tester for å vite om vaksinen gir beskyttelse.

Storbritannia har allerede bestilt 100 millioner doser av vaksinen. Instituttlederen sier at Storbritannia kan ha 30 millioner tilgjengelig innen september om vaksinen viser seg å være suksessfull.

EU har en avtale om å kjøpe 400 millioner doser av vaksinen.

