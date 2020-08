100.000 døde brasilianere, presidenten fortsetter å bagatellisere

Brasil er det andre landet i verden som registrerer mer enn 100.000 døde av covid-19. Nå snakkes det om at presidenten vil bruke militæret for å slå ned uroen.

Kirkegårdsgravere i São Paulo tidligere denne måneden. Lite tyder på at de får mindre å gjøre. Amanda Perobelli, Reuters/NTB scanpix

Helt siden koronaviruset dukket opp, har Brasils president Jair Bolsonaro bagatellisert sykdommen. Også da han ble syk selv, fortsatte han å si at viruset ikke er så farlig.

Nå viser den offisielle statistikken at 100.000 brasilianere har dødd av covid-19. Den siste uken er det meldt om over 4000 dødsfall. En av dem som døde, var Maria Aparecida Firmo Ferreira. Hun var bestemoren til presidentens kone.

Pandemien og de 100.000 døde er bare ett av presidentens problemer. Selv før sykdommen var landets økonomi i krise. Nå kan det økonomiske tilbakeslaget bli så stort at det truer hele det politiske systemet, skriver The Financial Times.

I en overskrift spør avisen: «Bolsonaro og generalene: Vil militæret beskytte Brasils demokrati?» I reportasjen er det flere eksempler på hvordan presidenten angriper rettsstaten og de demokratiske institusjonene.

På nivå med USA

Bare USA, med over 160.000 døde, ligger høyere. Sett i forhold til befolkningenes størrelse er de to landene omtrent like hardt rammet. USA har nesten 330 millioner innbyggere, Brasil har 210 millioner innbyggere.

Begge landene har presidenter som snakker ned faren ved koronaviruset. Brasils Jair Bolsonaro har kort og godt sagt at brasilianerne må «ta det som en mann». I juli ble han selv smittet, men kom seg greit gjennom sykdommen.

Fakta Koronadødsfall Disse landene har flest koronarelaterte dødsfall pr. 100.000 innbyggere. Kun land med flere enn 100 registrerte dødsfall er tatt med: * Belgia – 85 * Storbritannia – 69 * Peru – 63 * Spania – 61 * Italia – 58 * Sverige – 57 * Chile – 52 * USA – 50 * Brasil – 47 * Frankrike – 46 * Norge havner langt nede på listen med 5, gjennomsnittet i verden er 9. Kilde: Worldometer, FHI, NTB Vis mer

Slik sett passer han inn i mønsteret man ser i Brasil, der det er de fattige som rammes hardest. Smitteraten er tre ganger høyere i storbyenes slumområder, favelaene, enn i mer velstående nabolag, skriver The Washington Post.

Det samme mønsteret går igjen på sykehusenes intensivavdelinger. Der er sannsynligheten for å dø tre ganger høyere for pasienter uten universitetsutdannelse enn for med dem med høyere utdannelse. En årsak til det er at mange med god utdannelse har privat helseforsikring og kan benytte seg av et helsetilbud i verdensklasse.

De fattige henvises til offentlige sykehus. Der mangler det meste.

Da Brasil passerte 100.000 døde i koronapandemien, ble det markert med kors og røde ballonger på den kjente stranden Copacabana i Rio de Janeiro. Silvia Izquierdo, AP/NTB scanpix

Så langt har president Jair Bolsonaro byttet ut to helseministre etter at koronapandemien rammet Brasil. Da de protesterte mot presidentens bagatellisering av pandemien, fikk de sparken.

Dagens helseminister Eduardo Pazuello er general helt uten medisinsk bakgrunn. Han har fulgt opp presidentens ønske om å bruke klorokin på pasienter med covid-19. Dette er en malariamedisin som Verdens helseorganisasjon sier ikke har noen virkning på korona, og som kan være helseskadelig.

Da brasilianske forskere advarte mot å bruke medisinen, ble de truet på livet av presidentens tilhengere, skriver legetidsskriftet The Lancet.

Presidentens sønn Eduardo tvitret til sine to millioner følgere at det var jukseforskning som bare skulle sverte medisinen.

Frykter nytt militærstyre

Forrige fredag demonstrerte fagforeninger mot president Bolsonaro, med «100.000 døde av covid-19, kom deg ut, Bolsonaro». Eraldo Peres, AP/NTB scanpix

Som sin kollega i USA har Bolsonaro problemer med rettsvesenet. Både han selv og sønnene hans er under etterforskning for økonomiske misligheter.

I juni sa presidenten at hæren ikke vil akseptere «absurde avgjørelser» i rettsvesenet. Den slags tale skremmer i et land med erfaringer fra militærkupp og diktatur. De militære ga opp makten i 1985.

– Hver morgen våkner Brasil med frykt for angrep på demokratiet, kongressen og høyesterett, sa João Doria i mai.

Han er guvernør i delstaten São Paulo.

Det han reagerte på, var at Bolsonaro stadig flere ganger oppsøkte demonstrasjoner utenfor militærleirer hvor tilhengerne hans ropte slagord om at hæren måtte gripe inn mot guvernører og dommere.

Presidenten var kaptein før han ble politiker og har alltid hatt solid støtte fra de militære. Fire av statsrådene hans har generals grad i de væpnede styrkene.

Analytikere The Financial Times har snakket med, er uenige om hvorvidt de militære vil støtte presidenten eller forsvare demokratiet dersom det spisser seg til.