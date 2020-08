Ekspert: Mange spørsmål gjenstår etter fredsavtale mellom Emiratene og Israel

Overraskende og historisk, sier Midtøsten-forsker Anders Persson om avtalen mellom Israel og Emiratene. Men avtalens betydning er fortsatt høyst uklar.

President Donald Trump omgitt av nære medarbeidere, deriblant sin svigersønn Jared Kushner (nummer to fra høyre), får applaus for avtalen som USA har forhandlet frem mellom Israel og Emiratene. Men mange spørsmål gjenstår, mener svensk forsker. Andrew Harnik / AP / NTB scanpix

– Selv om det har vært samtaler mellom landene, vil jeg si at det kommer som en stor overraskelse, sier Persson, Midtøsten-forsker ved Linnéuniversitetet i Småland i Sverige.

Han mener imidlertid det er vanskelig å avgjøre om avtalen er så betydningsfull som blant andre president Donald Trump vil ha det til.

– Det kalles en historisk avtale og blåses opp som noe stort, og det er klart at det er første gang på 26 år at et arabisk land slutter fred med Israel. Men på den andre siden så kan både Trump og Israels statsminister Benjamin Netanyahu ha gode grunner til å fremstille dette som en seier. Trump foran valget, Netanyahu for å stagge protestene som pågår mot ham, sier Persson.

– Føler seg sviktet

Han utelukker ikke at avtalen kan være et skritt nærmere en tostatsløsning mellom Israel og Palestina, og han mener det er stort at annekteringen er stanset.

– Men hardbarkede elementer i Israel mener at dette kun er midlertidig. Det gjenstår å se.

Persson viser også til at palestinerne selv så langt har vært svært negative til at arabiske land slutter full fred med Israel, at de opplever det som et svik og at det palestinske spørsmålet blir glemt. Samtidig som situasjonen deres fortsetter som før.

Saudi-Arabia neste?

Ifølge Persson er det store spørsmålet nå hvorvidt flere arabiske land kommer til å følge etter.

– Den store premien her er Saudi-Arabia. Sjansen for at de skal slutte fred med Israel, øker nok nå. Men selv her gjenstår det å se hvordan ting utvikler seg.

Persson mener også at det blir interessant å se om det er snakk om en «varm eller kald fred».

– Etter at Israel sluttet fred med Egypt og Jordan, ble den en såkalt kald fred, det vil si at handelen fortsatte å være begrenset, og at det nesten ikke finnes turisme mellom landene, sier Anders Persson.

