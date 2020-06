Tyrkiske bakkestyrker inn i Nord-Irak

Det tyrkiske forsvarsdepartementet opplyste løpende om den militære aksjonen natt til onsdag. Soldatene på bakken fikk omfattende støtte fra andre våpengrener, blant annet fra kamphelikoptre.

Landets forsvarsminister Hulusi Akar fulgte med på angrepene fra et operasjonssenter, sammen med lederne for landets forsvarsgrener.

– Operasjon Tigerklo blir gjennomført innenfor rammen av våre legitime rettigheter til selvforsvar som følger av folkeretten, skriver forsvarsdepartementet og navngir opprørsbevegelsen Det kurdiske arbeiderpartiet (PKK) og «andre terrorelementer» som mål etter at de angivelig nylig har forsøkt å angripe tyrkiske politistasjoner og baser i grenseområdet.

Også andre grupper enn PKK i området ble utpekt som mål, opplyser departementet, uten å navngi noen.

Angrepet fant sted 15 kilometer fra den tyrkiske grensen, inne i Haftanin-regionen i Nord-Irak, etter at flyvåpenet søndag kveld og natt til mandag gjennomførte omfattende bombing av 81 PKK-mål i Kandil, Sinjar og Hakurk i Nord-Irak.

Omfattende aksjon

Bakkeaksjonen ble støttet med kampfly, kamphelikoptre, artilleriskyts, væpnede og ubevæpnede droner, opplyser departementet, som ikke oppgir hvor mange soldater som ble sendt inn i Irak.

Forsvarsdepartementet opplyser at aksjonen fant sted etter at tyrkiske baser og politistasjoner nær grenseområdene har blitt utsatt for et økende antall angrep og forsøk på angrep.

– Nylig har det vært en økning i angrep mot våre politistasjoner og militærbaser nær den irakiske grensen, opplyser departementet.

Irakisk protest

Aksjonen natt til onsdag ventes å øke gnisningene mellom Ankara og Bagdad.

Irak hadde onsdag morgen ennå ikke kommentert aksjonen, men tirsdag kalte Bagdad den tyrkiske ambassadøren inn på teppet for å protestere mot luftangrepet som fant sted natt til mandag.

Heller ikke PKK eller myndighetene i den delvis selvstyrte kurdiske regionen i Nord-Irak hadde onsdag morgen kommentert aksjonen.

Langvarig kamp

– Tyrkia fortsetter sin kamp mot terrorister ved å bruke rettighetene basert på folkeretten. Det er vår mest naturlige rettighet og plikt å bekjempe terrorister som angriper våre grenser, borgere og sikkerhetsstyrker, sier Omer Celik, nestleder i president Recep Tayyip Erdogans regjerende parti AKP.

Tyrkiske styrker gjennomfører regelmessige angrep mot PKK-mål sørøst i Tyrkia og PKKs baser på den irakiske siden av grensen. PKKs hovedsete ligger i den øde Qandil-fjellkjeden i Irak.

PKK har kjempet mot den tyrkiske staten siden 1984. Først kjempet PKK for en uavhengig kurdisk stat, men senere modererte de kravet til å kjempe for økt selvstyre. I løpet av tiårene som er gått med kamphandlinger og angrep, har flere titusener mennesker blitt drept.

Tyrkia har forbudt PKK, og landet har satt bevegelsen på sin terrorliste. Det har også EU, USA og Nato gjort.