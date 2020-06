Stor seier for LHBT-rettigheter i USAs høyesterett

Mandagens kjennelse fra den konservative domstolen omtales som en enorm seier for LHBT-personers rettigheter.

Med seks mot tre stemmer fastslo høyesterett at en bestemmelse om forbud mot kjønnsdiskriminering i den føderale borgerrettighetsloven fra 1964 også gjelder forskjellsbehandling av homofile og lesbiske arbeidstagere. Like etter kom en kjennelse som gir det samme vernet til transpersoner.

Den aktuelle bestemmelsen er kjent som Title VII og forbyr diskriminering i arbeidsmarkedet basert på blant annet kjønn.

Dommen ble ført i pennen av Neil M. Gorsuch, som ble utnevnt av president Donald Trump i 2017. Også høyesterettsjustitiarius John G. Roberts Jr. stemte med flertallet. Han ble utnevnt av president George W. Bush.

Dommerne skulle avgjøre om bestemmelsen som forbyr diskriminering på grunnlag av «rase, religion, nasjonalitet og kjønn», også gjelder homofile og transkjønnede arbeidstagere.

Ifølge The New York Times argumenterte arbeidsgivernes og Trump-regjeringens advokater for et syn der bestemmelsen mot kjønnsdiskriminering hadde med forskjellsbehandling av menn og kvinner å gjøre.

Advokatene mente at om det er et ønske om å beskytte seksuelle minoriteter, burde Kongressen vedta lover om det.

Høyesterett behandlet saker fra tre amerikanere som mente at de ble oppsagt fra jobbene sine på grunn av seksuell orientering.

Gerald Bostock ble sparket fra jobben sin i Clayton County i Georgia, etter at han meldte seg inn i en sportsklubb for homofile. Ifølge Foxnews mente arbeidsgiveren at det var «upassende» for en offentlig ansatt.

Donald Zarda fikk sparken som fallskjerminstruktør få dager etter at hanfortalte arbeidsgiveren at han var homofil. Den tredje saksøkeren var Aimee Stephens. Etter seks år som ansatt i et begravelsesbryrå i Michigan fortalte hun at hun i fremtiden ville identifisere seg som kvinne. Da fikk hunsparken.

Høyesterett griper inn i politikken

Donald Trumps mest omstridte høyesterettsutnevnelse, Brett Kavanaugh, stemte med mindretallet mot dommen. Han mener at Høyesterett griper inn i politikken og lager lover, i stedet for å tolke dem.

I begrunnelsen for stemmen sin, skriver han at «millioner av homofile og lesbiske har jobbet hardt i mange tiår for å oppnå likebehandling». Han gratulerte dem med seieren: «De har fremmet kraftfulle politiske argumenter og kan være stolte av dagens resultat».