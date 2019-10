Reformene uteble – nå tar irakerne til gatene

– Ved fjorårets valg stemte velgerne på listene som representerte noe nytt. Velgerne var lei av korrupsjon og høy arbeidsledighet. Til tross for protestvalget for ett år siden, så er det ikke mye som har endret seg i Irak. De store problemene knyttet til arbeidsledighet, fattigdom og korrupsjon er ikke løst, sier Kjetil Selvik, Midtøsten-ekspert og seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI).

65 personer er drept i Irak etter fire dager med demonstrasjoner. Irakiske sikkerhetsstyrker har avfyrt skudd mot demonstranter i Bagdad.

Elleve mennesker ble ifølge tjenestemenn drept i sammenstøt i hovedstaden Bagdad fredag, og også i flere andre irakiske byer fortsetter protestene.

I Bagdad hevder sikkerhetsstyrkene at snikskyttere drepte fire mennesker fredag, mens demonstrantene hevder at det er politifolk og soldater som står bak drapene.

Hadi Mizban, AP / NTB scanpix

Selvik forklarer at selv grunnleggende ting som strøm- og vannforsyning er et problem i store deler av landet.

– Når man ikke greier å få endringer ved å gå til valgurnene, så er det ikke uventet at mange tar seg til gatene i neste skritt. De protesterer mot at staten ikke har klart å innfri grunnleggende krav og forventninger som befolkningen har hatt til dem. Nå er befolkningen utålmodig, sier Selvik.

Ny arabisk vår?

Ifølge Selvik har ikke statsminister Adel Abdul-Mahdi, som tok over i oktober i fjor, frie hender til å gjennomføre reformene som ble lovet før valget. Han blir sett på som en kompromisskandidat som er avhengig av flere aktører for å holde på makten.

– Statsministeren er ikke en sterk mann som har en selvstendig og handlekraftig maktbase. Det er mange andre politiske krefter som holder han ved makten. Han er avhengig av blant andre militsledere som har befridd Irak fra IS. Iran og USA er også mektige aktører i Irak. Begge øver makt på statsministeren, sier Selvik.

– Kan dette være starten på en ny arabisk vår?

– Det er litt vanskelig å si i hvilken retning dette går i. En hard maktbruk fra myndighetene, som vi ser nå, kan få to utfall. Det kan enten gi et avskrekkende resultat og føre til at protestene ebber ut. Statens håndtering av situasjonen kan også virke som bensin på bålet. Da kan det blir verre, svarer Selvik.

Dårligere levekår

Mathilde Becker Aarseth er forsker og Midtøsten-ekspert ved Universitetet i Oslo. Hun mener også at det er utbredt misnøye på grunn av manglende tjenester og høy arbeidsledighet som er noen av årsakene til at irakerne nå tar til gatene.

WISSM AL-OKILI, NTB scanpix

– Det er stor mistro til politikerne, korrupsjon og iransk innblanding i irakisk politikk som har fått folket til å reagere, sier Aarseth.

– Hvorfor skjer det nå?

– Det er en latent misnøye som har ligget under i lang tid, og som blusser opp med jevne mellomrom. Nå har det nådd et smertepunkt for folk flest. Det sprer seg til flere byer når folk starter solidaritets-protester. Da får det fort snøballeffekt, svarer Aarseh.

Problemene har også kommet til overflaten fordi IS ikke lenger tar like stor oppmerksomhet.

Hadi Mizban, AP / NTB scanpix

– Mange av disse problemene nådde ikke opp fordi oppmerksomheten var lenge rettet mot kampen mot IS. Nå som IS er kraftig svekket, blir myndighetenes manglende handlekraft enda tydeligere enn før, og i noen områder har folk dårligere levekår enn før IS. Noen av dem som protesterer mener at de ikke får sin del av oljerikdommen i landet.

Mahdi ber om ro

Statsminister Mahdi kommer selv fra Nasiriyah, en av byene der det har gått hardest for seg. I en tale fredag ba han om at situasjonen må roe seg og sa at han jobber for å imøtekomme demonstrantenes «rettmessige krav», melder NTB.

Statsministeren understreket at det først må gjenopprettes normale forhold i alle landets provinser. Han la til at staten ikke har noen vidunderkur for å løse alle problemer.

Mahdi innførte torsdag portforbud, uten at det har stanset demonstrasjonene. Myndighetene har også periodevis kuttet tilgangen til internett for å hindre bruk av sosiale medier.