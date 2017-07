Trump truer med å stanse lovpålagte utbetalinger til forsikringsselskaper

I det som tilsynelatende var en utblåsning i frustrasjon over at den republikanske majoriteten i Senatet fredag mislyktes i å få flertall for å trekke tilbake deler Obamacare, twitrer presidenten:

– Etter syv år med snakk om å oppheve og erstatte, tvinges folket i vårt storslåtte land fortsatt til å leve med imploderende Obamacare. Hvis ikke en ny helsereform vedtas snart, stanser utbetalingen av støtte til forsikringsselskaper og medlemmer av Kongressen veldig snart.

Løftet Tump ikke klarer å innfri

«Opphev og erstatt» har vært et slagord for republikanerne helt siden Obama iverksatte Affordable Care Act i 2010. Dette målet, som var et av Trumps valgkampløfter, har imidlertid vært vanskelig å nå selv med republikansk kontroll både over Det hvite hus og Kongressen.

Trump er i krig med alle, også sitt eget parti

Senatets majoritetsleder Mitch McConnell sa at han etter at republikanerne mislykkes i å få på plass en helsereform fredag, vil arbeide med andre ting den kommende uken.

Vil stoppe statlig subsidiering

Subsidiene Trump truer med å stanse er påkrevd av loven, og utgjør om lag syv milliarder dollar årlig. De er ment å gjøre helseforsikring billigere og mer tilgjengelig for fattige amerikanere.

Demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer, sier at å stanse disse vil gjøre helseforsikring enda dyrere for amerikanere.

– Presidenten må slutte å spille et politisk spill med menneskers liv og helseforsikring, begynne å lede og endelig te seg som en president, sier han.