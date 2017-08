Tyrkia etterlyser 35 pressefolk for angivelig terrorsamarbeid

Nyhetsbyrået Anadolu melder at ni av de ettersøkte er pågrepet på langt. De ettersøkte blir beskyldt for å ha brukt mobilappen Bylock for å mobilisere tilhengere i Tyrkia og for å tilhøre en terrorgruppe.

Flere tusen personer er de siste månedene pågrepet for å ha brukt Bylock.

Den islamske predikanten Fethullah Gülen, som myndighetene hevder står bak fjorårets kuppforsøk, skal angivelig gjøre bruk av den samme appen.

Gülen har bodd i selvpålagt eksil i USA siden 1999. Predikanten avviser at han sto bak det mislykkede militærkuppet.

Over 50.000 mennesker er pågrepet, og 110.000 andre er blitt sparket fra jobbene sine i offentlig sektor siden kuppforsøket 15. juli i fjor. Kritikere mener at Erdogan utnytter situasjonen til å bli kvitt alle politiske motstandere i statsapparatet.

Ifølge de siste tallene fra Plattformen for uavhengig journalistikk, P24, er 164 journalister fengslet i Tyrkia. Landet er rangert på 155. plass på Reportere uten grensers (RSF) pressefrihetsindeks.