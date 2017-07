Sessions sier Trumps uttalelser er sårende

Trump har den siste tiden rettet en rekke angrep mot sin egen justisminister, noe som har ført til spekulasjoner om at Sessions kan komme til å trekke seg.

Sessions selv har valgt å ikke uttale seg om saken, men i et intervju med Fox News torsdag tok han bladet fra munnen.

– Det er ganske sårende, men den amerikanske presidenten er en sterk leder, sa Sessions.

Presidenten har blant annet uttalt at dersom han hadde visst at Sessions ikke kunne ha det overordnede ansvaret for Russland-granskingen, ville han ha utnevnt en annen person til stillingen.

Trumps kritikk har ført til spekulasjoner om at Sessions kan komme til å trekke seg, men selv sier justisministeren at han fortsetter i jobben så lenge Trump ønsker han.