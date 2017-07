Vant World Series of Poker på første forsøk. Cashet inn 65,3 millioner kroner

New Jersey-mannen kan smile hele veien til banken etter å ha danket ut Daniel Ott på finalebordet under hovedeventet i Las Vegas.

Avgjørelsen falt på finalebordets 246. hånd, da Ott bestemte seg for å gå all-in med ess og 8 på hånden, begge i ruter.

Ott hadde sånn sett et bedre utgangspunkt enn Blumstein som satt med ess i hjerter og 2 i ruter på hånden, men Blumstein vant da 2 i hjerter ble siste kort på bordet.

I Texas Hold’em-poker, som er pokerformatet det ble konkurrert i, starter hver spiller med to kort på hånden, så er det flere runder med satsing før det til slutt ligger fem «kommunale» kort på bordet som alle bruker. Spilleren med den beste femkorts-hånden vinner runden.

Dermed har Blumstein vunnet hovedeventet under World Series of Poker på sitt første forsøk, og 65 millioner kroner. Og det med par i to.

STEVE MARCUS / X00642

– Finnes det en bedre måte å vinne hovedeventet på enn med en 2'er? Et vanligvis uviktig kort – 2'ern – endrer livet mitt, sa Blumstein i jubelrusen da seieren var sikret, ifølge ABC News.

I tillegg til pengepremien, får han også med seg et armbånd i gull, ispedd med diamanter og rubiner.

Blumstein slo også ut franskmannen Benjamin Pollak tidligere, som endte på en tredjeplass.