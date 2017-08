De stanset Ungarns OL-søknad. Nå vil de avsette landets sterke leder.

Ungarns statsminister Viktor Orbáns grep om makten i landet fremstår som sterkt før valget i april neste år. Meningsmålingene viser at blant velgere som allerede har bestemt seg, vil 50 prosent stemme på Orbáns parti Fidesz.

Bak følger det høyreekstreme partiet Jobbik og sosialistpartiet.

Samtidig forsøker den politiske bevegelsen Momentum å kvitte seg med den eldre generasjonen av politikere. De er inspirert av Frankrikes president Emmanuel Macron og drømmen om et mer moderne Ungarn, og styrer sitt politiske prosjekt i en kjeller i Budapest.

Nå mener de å ha funnet svakheten til den politiske eliten i Ungarn: idrett.

– Ungarn bruker mer penger på profesjonell idrett enn på høyere utdanning, sier 28 år gamle András Fekete-Győr, lederen av Momentum, til Politico.

LASZLO BALOGH / REUTERS

Oversett av Orbán

Momentum tiltrakk seg medienes søkelys tidligere i 2017, da de forsøkte å presse frem en folkeavstemning om Budapest skulle søke om å være vertsby for sommer OL i 2024.

Den politiske bevegelsen samlet over 266.000 underskrifter, over dobbelt av det krevde antallet signaturer for å gjennomføre en avstemning. Argumentet til Momentum var at byen ikke hadde nok penger til å være vertsby for et OL.

Myndighetene i Ungarn handlet raskt. Orbán trakk søknaden. Mannen som har sittet som landets statsminister siden 2010 ønsket ikke en gjentagelse fra 2014, da han ønsket å innføre en skatt på internett.

Etter at han trakk OL-søknaden har Orbán forsøkt å late som at Momentum-bevegelsen ikke har eksistert.

Zoltan Balogh / TT / NTB scanpix

Vil modernisere og digitalisere

Men organisasjonen har nå fått vind i seilene. Etter å ha stanset OL-søknaden har Momentum blitt et politisk parti. De sikter seg nå inn mot parlamentsvalget neste år. Fekete-Győr har sagt til den ungarske pressen at «alt nå er mulig».

– Vår oppgave er ikke mindre enn dette: å bygge en nyskapende, samlet og moderne nasjon i det 21. århundre, i Europa, sier han.

Fekete-Győr sier at Momentums virkelige mål er ikke å vinne noen få seter i parlamentsvalget, men å gjennomføre en større revolusjon.

– Vi vil gjøre Ungarn til et moderne og digitalt land i kjernen av Europa, forklarer han.

LASZLO BALOGH / REUTERS

Likhetene mellom Momentum-lederen og Viktor Orbán er flere. Begge var med på å starte politiske partier mens de var i 20-årene. De er begge utdannede jurister. Orbán allierte seg også med den liberale fløyen av ungarsk politikk tidlig i karrièren.

Fekete-Győr og Momentum håper å få støtten til flere hundretusener av ungarere som bor i Vest-Europa. Partiet tror at 80 prosent av ungarere som bor utenfor landet, vil flytte tilbake under de rette forholdene.

Å få ungarere som bor i utlandet til å stemme er en stor utfordring. Bare 5000 av de over 200.000 ungarerne som bor i Storbritannia stemte ved parlamentsvalget i 2014.

LASZLO BALOGH / REUTERS

Skeptiske ungarere

Fremveksten av Momentun kan likevel skape større problemer enn den skaper løsninger blant opposisjonen i Ungarn, skriver The Economist. Rundt seks partier på venstresiden kjemper om de samme velgerne i landet.

– For å kunne ha et håp om å beseire Orbán, må de liberale partiene samarbeide, sier Andras Biro-Nagy fra Policy Solutions, en tenketank i Budapest.

Lederne av Momentum mener derimot de kan klare seg på egen hånd, selv om partiet ligger rundt fem prosent oppslutning på meningsmålingene.

Partiets medlemmer ser på nesten alle av Ungarns eldre politikere, både på venstre- og høyresiden, som korrupte.

Kritikerne av Momentum kaller partiets ledere for naive og at partiet tilbyr banale klisjeer.

István Hegedűs, som tidligere var parlamentsmedlem fra partiet til Orbán, er derimot mer positiv til det nye partiet.

– Momentum bør vurdere å gå etter makten i 2022, dessverre er jeg ikke sikker på at Ungarn har så mye tid til å redde demokratiet og rettsvesenet under Orbáns regime.