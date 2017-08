Varme vakre strender, kulturminnesmerker i verdensklasse og relativt lave priser får ikke lenger nordmenn til å strømme til Tyrkia i hopetall.

Junitallene fra det tyrkiske departementet for turisme bekrefter trenden. Mens Tyrkia i mange år opplevde solid vekst, så har to av tre norske besøkende forsvunnet i løpet av to år med stadige terrorangrep, politisk uro og fengslinger av regimekritikere.

Mens 48.021 nordmenn besøkte Tyrkia i juni i 2015, så var det bare 16.391 nordmenn som reiste til landet i tilsvarende måned i år. Det tilsvarer en nedgang på 66 prosent.

Faktisk er det ingen andre land i Vest-Europa, bortsett fra lille Island, som har opplevd maken til nedgang.

Som Aftenposten også har skrevet om tidligere, så velger norske og andre vesteuropeiske turister å feriere i andre land, som Hellas og Spania.

Tor Arne Andreassen

Norge, Sverige og Finland med samme nedgang i antallet turister

Ser man på halvårstallene er trenden den samme, en nedgang på 62 prosent i antallet besøkende fra Norge. Bare Sverige, Finland, Spania og Italia har en tilsvarende nedgang.

Selv Tyskland, som har hatt et svært betent forhold til Tyrkia det siste året, med fengslinger av en tysk menneskerettighetsforkjemper og en tysk journalist i Tyrkia, har hatt en mindre nedgang i antallet besøkende, med 40 prosent.

Noe av forklaringen kan være at det bor 4 millioner mennesker med tyrkisk opphav i Tyskland, som man kan anta vil fortsette å reise til Tyrkia.

MURAD SEZER / Reuters/NTB scanpix

Nordmenn opptatt av stabilitet

Nordmenn er opptatt av stabilitet på reisemålet, viser en undersøkelse foretatt av Virke.

Hele 71 prosent oss svarer at politisk stabilitet og trygghet på destinasjonen påvirker valget av ferie og destinasjon.

– Politisk uro, inkludert kuppforsøket i fjor, har påvirket både norske turister og turister fra resten av Europa, skriver Sverre McSeveny-Åril, direktør for Reise Utland i Virke.

Turoperatørene tilpasser seg kundenes ønsker og har redusert kapasiteten til Tyrkia betraktelig de siste par årene.

Turisthordene borte fra Istanbuls gater

Nedgangen i antallet vesteuropeiske turister er merkbar i gatebildet i Istanbul. Mens man om våren og i sommermånedene tidligere år knapt har kommet frem på den store gågaten Istiklal på grunn av antallet turister, så er det nå knapt en lyshudet turist å se.

Besøkssvikten rammer hoteller, turistguider, restauranter og butikker som har turister som en viktig kundegruppe.

Hotellene langs Tyrkias langstrakte kystlinje sliter med å takle nedgangen i antallet turister. En ny tilstrømning av russiske turister, etter et katastrofeår i 2016, har hjulpet, men det er ikke nok til at man kommer opp mot tallene fra tidligere år.

Aftenposten besøkte turistområdene i Tyrkia: Tre av fire bookinger forsvant. Nå er det turistkrise i Tyrkia.

Hotelleierne ber om lengre ferie for tyrkere

For å avhjelpe næringen, så ber hotelleierne i Tyrkia nå om en forlengelse av ferieperioden i forbindelse med den religiøse høytiden Eid al-Adha. Den skal egentlig vare i fem dager fra den 31. august til den 4. september. Dessuten feirer tyrkerne den såkalte Seiersdagen den 30. august. Hotelleierne i Egear-regionen ber ifølge nyhetsbyrået Anadolu om at ferien utvides til å vare i ti dager.