Tre skutt i Malmö

To av dem er alvorlig skadet, ifølge den svenske avisen. Skåne universitetssykehus bekrefter til Sveriges Radio at to menn er livstruende skadet.

Mellom 70 og 100 mennesker skal ha oppholdt seg i lokalet da skytingen oppsto. Det er ikke kjent hva som har skjedd i lokalet, eller hvilken type samling det dreier seg om.

Sydsvenskans fotograf på stedet hevder at to av de skadde på stedet har fått hjerte- og lungeredning av politiet.

Ifølge vitner SVT Nyheter har snakket med var det kaos på stedet da mennesker forsøkte å flykte skuddene.

– Jeg har snakket med vitner som beskriver at rundt 50 personer rømte ut i gatene, sier SVTs reporter, Mikael Nilsson.

– Vi har foreløpig ingen pågrepne eller noen mistenkte, sier Anna Göransson, talsperson for politiet, til SVT.

I løpet av de 11 siste månedene har Malmö opplevd 14 drap. Ni er fortsatt uoppklart. I Sveriges tredje største by er folk redde for å gå ut om kvelden.

Flere skudd

Ifølge vitner på stedet skal det hele ha startet med et slagsmål utenfor en fest. Sydsvenskan skriver at en mann skal ha kommet inn i lokalet og skreket «Hvem slo min bror?» før han løsnet flere skudd.

– Jeg tror det ble avfyrt fem eller seks skudd, sier et vitne til avisen.

Politiet ble varslet om skyteepisoden 5.50. Etter kort tid fant politiet tre skadde personer.

– Vi mottok flere meldinger om en skyteepisode. Tre menn er skadet etter skudd, sier Anna Göransson til Sydsvenskan.

– Vi vet ikke hva som har skjedd eller hva førte til skytingen. Vi jobber nå med å samle informasjon, sier hun.

Akutten ved Malmö sykehus er avsperret av politiet etter nattens skyteepisode.

Ystadsvägen, en av europaveiene inn til Malmö sentrum, er avsperret og politiet søker med hunder i bygninger.

Skyteepisoden natt til søndag er den 37. i Malmö i år, skriver Expressen. Avisen skriver at politiet har store problemer med de mange skyteepisodene og har fortalt at det er flere våpen som er i omløp på gatene i Sveriges tredje største by.