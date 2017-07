Feirer seier over IS, men kampene i Mosul fortsetter

Se flere bilder nederst i saken.

Et ukjent antall IS-krigere holder fortsatt stand i gamlebyen i Vest-Mosul, der skuddsalvene runget tirsdag og det ble meldt om minst ett flyangrep på morgenen.

Granater slo samtidig ned ved flere av de irakske regjeringsstyrkenes stillinger i byen.

Reuters melder også at IS har tatt kontroll over store deler av en landsby sør for Mosul, ifølge innbyggere og en iraksk offiser.

Bevæpnede militante kontrollerer rundt 75 prosent av Imam Gharb, som ligger 70 kilometer fra Mosul. Forsterkninger fra IS er ventet til landsbyen, skriver nyhetsbyrået.

«Total seier»

Statsminister Haider al-Abadi reiste til Mosul søndag for å feire at irakske styrker hadde gjenerobret byen etter en ni måneder lang offensiv, og tre år etter at IS tok kontroll. I en tale mandag erklærte han «total seier» over terrorgruppen.

– Denne store festdagen er høydepunktet for soldatenes og irakernes seire gjennom de tre siste årene, sa al-Abadi i en TV-sendt tale.

Kort tid senere bekreftet også den USA-ledede koalisjonen som har støttet offensiven, at irakske styrker hadde gjenerobret byen.

Sikkerhetsstyrker og vanlige folk har feiret i gatene, både i Mosul og andre byer i Irak.

Reuters / NTB scanpix

Sivile i ruinene

Samtidig er situasjonen fortsatt svært alvorlig for mange sivile. Store deler av Mosul ligger i ruiner. Lokale myndigheter anslår at tusenvis ble drept i kampene om byen, skriver AP.

I tillegg kommer de man tror fortsatt er begravd under kollapsede bygninger. Al Jazeera melder at barn ble hentet ut av ruiner i gamlebyen mandag.

– Det er en humanitær krise i stor skala.

Slik beskriver Becky Bakr Abdulla, medierådgiver i Flyktninghjelpen, situasjonen. Hun har nylig vært byen Hamam al-Alil sør for Mosul, hvor Flyktninghjelpen bidrar med nødhjelp. Der er det en flyktningleir som mottar mange nylig fordrevne fra Mosul.

Abdulla forteller om slitne og traumatiserte unge og gamle som har levd under et brutalt IS-regime. De har manglet tilgang til vann, mat og medisiner, og terrorgruppen har kontrollert skoler og undervisning for barn.

Nabil al-Jurani / AP / NTB scanpix

– Frem til i går var det rundt 15.000 sivile igjen i gamlebyen i Mosul. De ble fanget i kryssilden mellom IS og regjeringsstyrker. Tallene fra den siste fasen av offensiven har vi ikke, men vi venter store tap av menneskeliv, sier hun.

Både irakske myndigheter og det internasjonale samfunnet må nå jobbe for å bygge opp igjen byen og hjelpe sivilbefolkningen, mener Abdulla.

– Folk må starte helt på nytt, de har mistet alt de engang hadde. Folk har fortalt meg at de levde gode liv, hadde håp og drømmer om fremtiden. Det er borte. De har mistet nære, mange hus er i ruiner. Hvordan starter du livet igjen etter så brutale minner? Omfanget av skadene på sivile vil ingen ende ta.

Amnesty: Krigsforbrytelser i kampene

Ifølge en ny rapport fra Amnesty International kan både IS, irakske regjeringsstyrker og den USA-ledede koalisjonen ha gjort seg skyldig i krigsforbrytelser i slaget om Mosul.

FNs høykommissær for menneskerettigheter Zeid Ra'ad Al Hussein frykter også for fremtiden i Mosul og krever et rettsoppgjør der alle parter stilles til ansvar for eventuelle overgrep og krigsforbrytelser som er begått.

– De underliggende årsakene til konflikten og volden må tas opp, sier han og oppfordrer til dialog mellom de ulike folkegruppene i Irak.

– Kun da kan det legges et trygt grunnlag for varig fred, noe det irakske folk fortjener, sier Zeid Ra'ad Al Hussein, som samtidig oppfordrer den irakske regjeringen til å slutte seg til Den internasjonale straffedomstolen (ICC).

Karim Kadim / AP / NTB scanpix

Reuters / NTB scanpix

Thailendere Al-Sudani / Reuters / NTB scanpix

