Ungarn utpeker den liberale filantropen George Soros til statens store fiende og bruker millionbeløp på å sverte ham

Milliardæren har jødisk bakgrunn og regjerings-kampanjen er anklaget for å utløse antisemittisme.

– George Soros har en plan om å føre en million migranter inn i Europa hvert år. Denne planen er EU nå i ferd med å implementere.

Slik forklarer statsminister Viktor Orbán den nye statlige kampanjen mot den ungarsk-amerikanske milliardæren i sitt ukentlige intervju med Kossuth Radio 7. juli. I fjor kjørte Orbán-regjeringen en gigantkampanje mot migranter.

Anti-Soros-kampanjen er i samme ånd: Orbán har lenge gitt amerikansk-ungarske Soros skylden for flyktningkrisen og beskyldt ham for å drive et mafialignende nettverk som frakter migranter til Europa for å undergrave den kristne kulturen. Men nå er anti-Soros-retorikken tatt til et nytt nivå.

Titusener av plakater henger langs veier, på busstasjoner og i landsbyer over hele landet. Kampanjen koster nærmere 180 millioner kroner, skriver Der Spiegel.

Fakta: George Soros Investor og filantrop. Født 12. august 1930 i en jødisk familie i Budapest som György Schwartz Utvandret til London i 1953 og videre til New York i 1956. Er beryktet som «mannen som knuste Bank of England» etter å ha tjent over én milliard pund på valutaspekulasjoner knyttet til den såkalte «Black Wednesday» 16. september 1992. Soros er også en gang dømt for innsidehandel i Frankrike. Har grunnlagt den liberale stiftelsen Open Society Foundation og har brukt store summer på å støtte sivilsamfunnet - særlig menneskerettighetsaktivister og demokratiforkjempere i det tidligere kommunistiske Europa. Verdens 23. rikeste mann, ifølge Forbes. Formue: 24,9 mrd. dollar (ca. 207 mrd. kr).

Jødiske organisasjoner reagerer

Jødiske organisasjoner reagerte umiddelbart på kampanjen.

– Selv om plakatkampanjen ikke er åpent antisemittisk, kan den utløse åpne, ukontrollerbare antisemittiske følelser. Denne giftige meldingen skader hele Ungarn, skrev Andreas Heisler, president i føderasjonen for ungarske jødiske samfunn i et brev til Orbán, melder Bloomberg.

Også Israels ambassadør i Budapest reagerte raskt.

– Kampanjen vekker triste minner og sår samtidig hat og frykt, het det med klar referanse til Ungarns dystre fortid der 500.000 jøder ble deportert under andre verdenskrig, skriver Reuters.

Israel kaller Soros et legitimt mål

Men bare noen timer senere ble ambassadørens melding trukket, og det israelske utenriksdepartementet kunngjorde at de anser George Soros som et legitimt mål.

– Uttalelsen (fra ambassadøren) var på ingen måte ment å delegitimere kritikk av George Soros, som kontinuerlig underminerer Israels demokratisk valgte regjering, sa en talsmann for utenriksdepartementet. Han la til at Soros finansierer organisasjoner som «ærekrenker den jødiske staten og ønsker å nekte den retten til å forsvare seg selv».

En av organisasjonene George Soros gir penger til, er Human Rights Watch, som ofte kritiserer den israelske okkupasjonen av Vestbredden og behandlingen av palestinerne.

Neste uke kommer den israelske statsministeren Benjamin Netanyahu på besøk til Ungarn.

– Mørket faller i Ungarn

– Påstanden om at Soros fremmer en plan for å importere en million illegale immigranter til Europa, er Viktor Orbáns fantasi. Mørket faller i Ungarn. Vi kan ikke la dette skje, skrev den liberale europapolitikeren Guy Verhofstadt i et innlegg på Facebook tirsdag.

I innlegget kritiserer han kampanjen for å bruke nazipropaganda. Her spilles på den antisemittiske klisjeen som den ondskapsfullt glisende jøden som trekker i skjulte tråder og får verden til å danse etter sin pipe.

Ungarn er beryktet for å ha problemer med antisemittisme og annen rasisme. Mange av plakatene er allerede tagget med antisemittiske slagord.

I juni var israelerne blant dem som kritiserte statsminister Viktor Orbáns hyllest av Miklos Horthy, den ungarske statslederen som i mellomkrigstiden laget egne jødelover og etter hvert samarbeidet med Hitler-Tyskland.

Frivillige organisasjoner sliter

Konflikten som ligger under Soros-kampanjen, handler også om Ungarns behandling av sivilsamfunnet. Soros bidrar til finansiering av en rekke frivillige organisasjoner som er kritiske til Orbán-regjeringen. Mange av disse får også norsk støtte, og også Norge har vært i konflikt med Ungarn.

I juni vedtok Ungarn en svært omstridt lov der frivillige organisasjoner (NGO-er) som mottar finansiering fra utlandet over et visst beløp, må registrere seg. Organisasjonene frykter stigmatisering, og i den forbindelse advarte Soros-stiftelsen Open Society mot at Ungarn kunne gå i russisk retning.

Torsdag kom meldingen fra Brussel om at EU innleder sak mot Ungarn fordi de mener den nye loven strider mot EU-retten, skriver blant andre Der Spiegel.

Soros er også grunnlegger av Central European University, universitetet i Budapest som Orbán-regjeringen truet med nedleggelse i vår.

I nabolandet Romania har lederen for det sosialdemokratiske regjeringspartiet Liviu Dragnea nettopp anklaget Soros for å stå bak korrupsjonsanklager mot ham. Han har kalt Soros en «djevelsk skapning» som vil skade Romania, skriver Der Standard.

Her kan du lese mer om George Soros og om hvorfor han er så forhatt blant toppolitikere i det østlige Europa.

Også Polen, Makedonia og Serbia er blant landene der politiske ledere stadig kommer med fiendtlige utfall mot George Soros og hans finansiering av frivillige organisasjoner, skriver The New York Times.

– Ungarn har nulltoleranse for antisemittisme

Plakatkampanjen i Ungarn er slett ikke antisemittisk, forsikret Janos Lazar, minister ved Statsministerens kontor. Lazar understreket at det er Soros standpunkt i migrasjonsspørsmålet, ikke han personlig eller hans jødiske bakgrunn, som er målet for plakatkampanjen.

George Soros selv har kommentert saken i en pressemelding:

– Jeg er rystet over det ungarske regimets bruk av antisemittiske symboler som del av den planlagte desinformasjonskampanjen. Samtidig er jeg oppløftet av at lederskapet i det ungarsk-jødiske samfunnet – sammen med utallige andre medborgere – har kritisert kampanjen.