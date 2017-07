Forskningstudier: Kaffedrikking forlenger livet

Undersøkelsene som er gjengitt i siste utgave av tidsskriftet Annals of Internal Medicine og omtalt i Time Magazine , konkluderer likt: Kaffedrikking forlenger livet.

Studien som er foretatt i USA, viser at de som drikker minst fire kopper kaffe om dagen, har 18 prosent lavere risiko for å dø tidlig enn de som ikke drikker kaffe.

Selv de som bare drikker én kopp kaffe om dagen, reduserer risikoen for å dø tidlig med 12 prosent, viser undersøkelsen.

Undersøkelsen foretatt i en referansegruppe på over 520.000 mennesker i ti europeiske land, gir et tilsvarende resultat: De som drikker mye kaffe, reduserer risikoen for tidlig død med mellom 7 og 12 prosent, sammenlignet med dem som ikke drikker kaffe.

Kaffedrikkere reduserer også risikoen for slag og hjerterelaterte sykdommer, samt lidelser knyttet til fordøyelsessystemet, viser undersøkelsen i Europa.

Stordrikkere trenger heller ikke bekymre seg, for undersøkelsene viser at det er trygt å bøtte ned inntil 1 liter kaffe daglig.

Kaffedrikkere kan rett nok bli noe oppspilte, få uregelmessig hjerterytme og problemer med fordøyelsen, men de som sliter med dette kan eventuelt prøve dekaffinert kaffe. Dette forlenger livet like mye som ordinær kaffe, viser undersøkelsene.