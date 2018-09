John McCains datter tok et følelsesladet farvel, med skarpe ord mot farens kritikere

John McCains datter Meghan McCain tok et følelsesladet farvel med sin far i Washington National Cathedral lørdag. Hun hyllet ham først og fremst som far, men hadde også noen skarpe ord til farens kritikere.

Feiden med president Donald Trump har vært med å prege uken som har gått siden senatorens død. McCain nevnte aldri presidenten ved navn, men det var tydelig at ordene hadde adresse til sjefen i Det hvite hus.

– Det finnes dem som mislikte hans dedikasjon, fordi det avdekket sannheten om deres egen karakter, sa en gråtende Meghan McCain.

Donald Trump var ikke invitert til begravelsen - etter John McCains eget ønske.

Forholdet mellom de to var svært anstrengt. Under valgkampen sa Trump at McCain ikke var en krigshelt fordi han hadde latt seg bli fanget.

Fakta: John McCain John Sidney McCain III ble født 29. august 1936 på en militærbase i kanalsonen i Panama, som den gang var amerikansk. Både faren og farfaren var admiraler.

Gift med Cindy. Har syv barn, tre av dem fra sitt første ekteskap.

Utdannet offiser og var jagerpilot under Vietnamkrigen. Skutt ned under et bombetokt i 1967 og satt fem og et halvt år som krigsfange.

Jobbet en tid i ledelsen i sin svigerfars øldistribusjonsfirma, før han gikk inn i politikken.

Medlem av Representantenes hus fra 1983 til 1987, og senator for Arizona siden 1987.

Forsøkte i 1999 å bli Republikanernes presidentkandidat, men tapte for George W. Bush.

Ble partiets presidentkandidat i 2008, men tapte valget for demokraten Barack Obama.

Ble operert for en kreftsvulst i hjernen i juli 2017. Fredag opplyste familien at han hadde valgt å avslutte behandlingen, og lørdag døde han. Kilde: NTB

– John McCains Amerika er sjenerøst og gjestfri og modig, sa hun.

– John McCains Amerika skryter ikke fordi hun trenger det ikke.

Publikum i kirken brøt ut i uvanlig applaus da hun sa: «The America of John McCain has no need to be made great again because America was always great.»

– Vi er samlet her for å feire amerikansk storhet – den ekte tingen, ikke billig retorikk fra menn som aldri vil komme i nærheten av det offeret han var så villig til å gi, sa McCain.

Meghan McCain: "The America of John McCain has no need to be made great again because America was always great." pic.twitter.com/2QdNcDCuM8 — CBS News (@CBSNews) September 1, 2018

Obama: Ble overrasket da John ringte

Tidligere president Barack Obama holdt også tale. Han fortalte at han ble overrasket da John McCain ringte tidligere i år for å be ham om å holde minnetale.

– Da John ringte meg, ble jeg trist men også overrasket. Etter at vi hadde snakket, skjønte jeg imidlertid at det var typisk McCain. Han likte å være overraskende og ikke å gjøre som forventet, sa Obama.

Obamas tale var humørfylt, men fylt av respekt for en mann som «sto for så mye av det som er best med USA». Han fortalte at de to innimellom møttes i Det ovale kontor for å prate på tomannshånd da han var president.

– Når han snakket om tjeneste og plikt, var det ikke hult. Det var ikke bare ord for ham. Han var forberedt på å dø for dem, sa Obama.

– Han forsto, som JFK og Reagan forsto, at det å være amerikansk ikke handler om blodet ditt eller hvordan du ser ut, men om å leve etter felles prinsipper om at vi alle er skapt likeverdig.

Obama minnet om at McCain trodde på USAs grunnpilarer, skillet mellom de uavhengige statsmaktene og en fri presse.

– Disse institusjonene, og reglene og normene, er det som binder oss sammen og gir form til vårt felles samfunn. Selv når vi er uenige. Spesielt når vi er uenige, sa Obama.

Han kom også med en lett innpakket kritikk av Donald Trumps Washington.

– Så mye av politikken nå er preget av bombastiske uttalelser, fornærmelser og oppkonstruerte konflikter. John viste oss at vi er bedre enn dette, sa Obama.

Bush: Modig og ærlig

Tidligere president George W. Bush holdt tale før Obama gikk på talerstolen.

– John McCain elsket frihet med den lidenskapen en mann har som har opplevd dens fravær, sa Bush, som hyllet McCain som modig og ærlig, «selv med presidenter».

Bush fortalte at han var frustrert over McCain under valgkampen i 2000, men at de to senere ble gode venner. McCain kjempet for den lille mann, og var lidenskapelig opptatt av å stå opp mot maktmisbruk, mente Bush.

– Han kunne ikke fordra folk som var fordomsfulle og nedlatende med dem de hadde makt over, sa Bush.

– Hvis vi blir fristet til å glemme hvem vi er, kan vi høre Johns stemme over skulderen. «Vi er bedre enn dette, Amerika er bedre enn dette», sa Bush.

Kissinger minnet McCain

McCains død har minnet amerikanerne på hvilke prinsipper landet er bygget på, sa hans venn og tidligere visepresidentkandidat og senator Joe Lieberman.

Den siste ukens feiring av McCains liv har «løftet USA over den stammepregede polariseringen» som preger nåtiden, sa Lieberman.

Tidligere utenriksminister Henry Kissinger (95) sto også på talerstolen i National Cathedral.

– I McCain-familien var det å tjene landet en verdi i seg selv, sa Kissinger, som også kjente John McCains far.

– Ære var Johns ledestjerne, sa Kissinger, som var personlig involvert da McCain var krigsfange i Vietnam.

Han avviste tilbudet om å frigi McCain fremfor andre fanger.

Da Kissinger møtte McCain etter at krigen var over, sa McCain: «Takk for at du reddet æren min» fortalte Kissinger.

Valgte Obama og Bush

USA har sørget over bortgangen til krigshelten og politikeren hele uken, og det har vært flere seremonier og minnestunder i dagene som har gått. McCain lå på lit de parade i Kongressbygningen fredag, en av bare 30 amerikanere som har fått den æren.

McCain var Obamas motstander i valgkampen i 2008 da han ble valgt til president første gang. John McCain har selv pekt ut Obama og tidligere president George W. Bush til å holde minnetalene.

Tre presidenter

Også president Bill Clinton og hans kone og tidligere presidentkandidat Hillary Clinton var til stede i begravelsen. De to kom rett fra begravelsen til soullegenden Aretha Franklin i Detroit fredag.

Den sittende presidenten, Donald Trump, var imidlertid ikke invitert. Det var McCains eget ønske, ifølge amerikanske medier.

Mens minnestunden pågikk tvitret Trump flere ganger om NAFTA-striden med Canada. Han dro til sin golfklubb i Virginia omtrent samtidig med at seremonien begynte.

Donald Trumps datter Ivanka Trump og hennes mann Jared Kushner representerte familien, mens regjeringen ble representert av stabssjef John Kelly, forsvarsminister James Mattis og den nasjonale sikkerhetsrådgiveren John Bolton.

Det var et mektig og celebert publikum fra både inn- og utland som fylte Washington National Cathedral. NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg var også til stede. Stoltenberg kalte McCain for en «Amerikaner og Atlantisist» på Twitter denne uken, og hyllet ham for hans mot, hans karakter og hans sterke støtte til NATO.

Også Henry Kissinger, de tidligere visepresidentene Joe Biden, Dick Cheney og Al Gore, og lederne i Kongressen fra begge partier var i katedralen for bisettelsen.

John McCain - soldier and senator, American and Atlanticist. He will be remembered both in Europe and North America for his courage and character, and as a strong supporter of NATO. My thoughts are with his family and loved ones. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) August 26, 2018

