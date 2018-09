Trumps dommerkandidat må forklare seg om overgrepsanklager

Med republikansk flertall i Senatet var det lenge ventet at president Donald Trumps høyesterettskandidat ville bli godkjent uten store problemer. Men de siste ti dagene har tre kvinner stått frem med navn og anklaget 53-åringen for seksuelle overgrep på 1980-tallet.

Reaksjonene har forvandlet en varslet vinnersak til en potensiell katastrofe for Trump. På en pressekonferanse i FN onsdag kveld sa presidenten at han er åpen for å trekke nominasjonen av Brett Kavanaugh til ny høyesterettsdommer, om overgrepsanklagene mot ham overbeviser.

– Jeg kan alltid overbevises. Hvis jeg trodde han var skyldig i noe sånt som dette, ja, helt klart. Jeg vil følge med. Jeg vil se det, sa Trump.

Det var da første gang han klart sa fra at han ønsket å høre kvinnenes versjon av hva som hadde skjedd.

Fakta: Anklagene mot Brett Kavanaugh * President Donald Trump kunngjorde 10. juli at han nominerte Brett Kavanaugh (53) til ny høyesterettsdommer. * Konservative Kavanaugh er i dag dommer ved den føderale ankedomstolen i Washington. * 16. september sto psykologiprofessoren Christine Blasey Ford (51) fram i Washington Post og anklaget Kavanaugh for et voldtektsforsøk på en fest på 1980-tallet da hun var 15 år og han 17, og begge gikk på videregående skole i Maryland. * 23. september sto Deborah Ramirez (53) fram i The New Yorker og anklaget Kavanaugh for å ha trykket penisen sin opp i ansiktet hennes og tvunget henne til å ta på ham på en fest mens de begge var Yale-studenter i 1983/84. * 26. september kom Julie Swetnick (55) med en uttalelse via sin advokat der hun hevder at Kavanaugh drakk store mengder alkohol og hadde en aggressiv seksuell oppførsel på fester i Maryland på begynnelsen av 1980-tallet. Både hun og Kavanaugh gikk da på videregående skole. * Kavanaugh avviser anklagene. * Torsdag skal både Kavanaugh og Ford møte i åpen høring i Senatet. * Republikanerne har flertall i Senatet og har varslet en avstemning i justiskomiteen allerede fredag.

Drittpakke

Selv avviser Kavanaugh anklagene som «groteske og et åpenbart karakterdrap» og hevder å være utsatt for en koordinert innsats for å hindre ham i å få jobben som høyesterettsdommer.

Les også: Kvinne hevder Kavanaugh var med på å dope ned jenter på fest for å begå seksuelle overgrep

Den første av kvinnene, psykologiprofessor Christine Blasey Ford (51), sto frem i Washington Post og anklaget Kavanaugh for et voldtektsforsøk på en fest rundt 1982 for bare ti dager siden. Torsdag skal hun vitne for åpent kamera i Senatet før Kavanaugh. Ford får deretter forlate salen før Kavanaugh skal forklare seg.

Trump og republikanerne har etterlyst øyenvitner og beviser. De hevder det hele er en såkalt drittpakke fra Demokratene, som har bedt FBI etterforske sakene. Trump sa onsdag at han fremdeles ser Kavanaugh som en flott gentleman og tror anklager mot konservative politikere er usanne.

Republikanerne satser på at høringen ikke vil by på noen store overraskelser og håper å godkjenne Kavanaugh i komiteen allerede fredag.

Anita Hill-parallell

Ingen vitner er invitert til høringen, men onsdag sendte Fords advokater skriftlige erklæringer fra fire personer som bekrefter at Ford i god tid før Kavanaugh ble nominert, fortalte dem at hun hadde blitt utsatt for overgrep.

I torsdagens høring får de 21 senatorene i utgangspunktet fem minutter hver til å stille spørsmål til de to. Men republikanerne innser at saken er høyst betent i lys av metoo-bevegelsen, og behandlingen av Ford vil bli fulgt med argusøyne. De har derfor hyret en kvinnelig påtaleadvokat som skal stå for utspørringen. Rachel Mitchell omtales som en erfaren aktor med seksualforbrytelser som spesialfelt.

De fleste vil unngå at seansen blir en reprise på den utskjelte senatshøringen av Anita Hill i 1991. Hun ble grillet av mannlige senatorer foran 20 millioner TV-seere da hun kom med lignende anklager mot dommerkandidaten Clarence Thomas.

Valgløfte

Mye står på spill for Republikanerne, og utnevnelsen av Kavanaugh skulle gi et konservativt flertall i Høyesterett og oppfylle et viktig valgløfte fra Trump.

Dersom Kavanaugh godkjennes i justiskomiteen etter høringen, venter en avstemning i Senatet i plenum.

Republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell, har sagt han er sikker på seier. Men Kavanaughs skjebne er uansett uviss på grunn av partiets knappe flertall på 51 mot 49 demokrater i kammeret.

Republikanere på gjerdet

En håndfull republikanere er nemlig fortsatt usikre på om de vil stemme for Kavanaugh. Blant dem er Alaskas Lisa Murkowski, som mener FBI bør etterforske anklagene. Hun råder sine partifeller i justiskomiteen til å møte til høringen med et åpent sinn.

– Det er veldig viktig å ta anklager fra dem som står frem, alvorlig, og lytte, sier hun.

Susan Collins fra Maine er også tilhenger av selvbestemt abort og kunne tenke seg å stemme mot Kavanaugh, kanskje mer etter stormen rundt overgrepsanklagene.

– Jeg kommer til å være klistret til TV-skjermen, sier den republikanske senatoren.

Hun ventes å få selskap av millioner av amerikanere når den åpne høringen direktesendes torsdag.