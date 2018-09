Löfven vil ikke trekke seg - Socialdemokraterna frir til «anstendige» partier i sentrum

Dagen derpå er det helt i det blå hvem som skal styre Sverige de neste årene. Valgresultatet endte med nesten dødt løp mellom de to blokkene, med Sverigedemokraterna på vippen med nesten 18 prosent av stemmene.

Mandag satt ledelsene i Socialdemokraterna i møter for å diskutere veien videre – og det samme gjorde Allianse-partiene Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet og Liberalerna.

SD-leder Jimmie Åkesson sendte mandag formiddag invitasjon til formelle samtaler til Kristdemokraterna og Moderaterna, men fikk raskt avslag på invitasjonen.

«Brevet har kommet og Moderaterna takker naturligvis nei,» skriver Moderaternas pressesjef i en sms til Expressen.

«Vi har fått en invitasjon til samtale med Sverigedemokraterna. Det er ikke aktuelt,» skriver Kristdemokraternas pressesjef i en sms til samme avis.

Anders Wiklund/TT / TT NYHETSBYRÅN

Fakta: Slik gikk det i valget i Sverige: Alle de 6.004 valgkretsene i Sverige er nå ferdig opptalt. Rundt 200.000 utenlands- og forhåndsstemmer gjenstår. (Endring fra 2014 i parentes) Socialdemokraterna: 28,4 prosent (-2,8) – 101 mandater (-12) Vänsterpartiet: 7,9 prosent (+2,2) – 28 mandater (+7) Miljöpartiet: 4,3 prosent (-2,4) – 15 mandater (-10) Moderaterna: 19,8 prosent (-3,5) – 70 mandater (-14) Centerpartiet: 8,6 prosent (+2,5) – 31 mandater (+9) Kristdemokraterna: 6,4 prosent (+1,8) – 23 mandater (+7) Liberalerna: 5,5 prosent (+0,1) – 19 mandater (0) Sverigedemokraterna: 17,6 prosent (+4,7) – 62 mandater (+13) Andre partier: 1,4 prosent (ingen mandater) Dette gir 144 mandater til de tre rødgrønne partiene Socialdemokraterna, Vänsterpartiet og Miljöpartiet og 143 mandater til de fire borgerlige partiene Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna og Liberalerna. Sverigedemokraterna får 62 mandater.

Frir til sentrum

Lederne for de fire Alliansepartiene - Moderaterna, Kristdemokraterna, Centern og Liberalerna - ba allerede valgnatten Stefan Löfven om å trekke seg. De viser til et forarbeide til grunnloven som sier at en regjering bør gå av dersom det er uklart om den har støtte i riksdagen.

Men Löfven har gjort det klart at han ikke akter å trekke seg. Socialdemokraterna gjorde sitt dårligste valg noensinne, men før alle forhåndsstemmene er talt opp, ser det ut til at den rødgrønne blokken blir størst.

Mandag ser det ut til at Socialdemokraterna satser alt på å sprenge Alliansen.

– Tiden er inne for å bryte med det som lenge har vært en skadelig blokkpolitikk, sa parlamentarisk leder for Socialdemokraterna, Anders Ygeman, på en pressekonferanse mandag formiddag.

Han sa han håper partiene som har vist «anstendighet» i valgkampen vil bli med i en regjering som kan bryte med blokkpolitikken.

Claudio Bresciani/TT / TT NYHETSBYRÅN

– Makten ligger hos liberaler og centerpartister

Invitasjonen går i første omgang til Centern og Liberalerna, som under valgkampen har vært klare på at de ikke vil sitte i noen regjering som er avhengig av støtte fra Sverigedemokraterna.

Også Sveriges tidligere statsminister Göran Persson forsøkte å legge press på de to sentrumspartiene under et intervju med SVT mandag ettermiddag.

– Makten over denne prossessen kommer til å ligge hos liberaler og centerpartister, sa han.

Men selv en regjeringskonstellasjon med Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern og Liberalerna vil ikke ha flertall.

– Det vil gi en nøkkelrolle til Vänsterpartiet, som motvillig kanskje vil kunne godta en slik regjering for å nekte SD innflytelse, sier professor Jonas Hinnfors ved Göteborgs universitet til NTB.

Alliansen: - Vil søke mandat sammen

Da Moderaternas partisekretær Gunnar Strömmer møtte pressen tidlig mandag ettermiddag, gjentok han oppfordringen til Löfven om å trekke seg. Samtidig etterlyste han en avklaring på om Socialdemokraterna vil ha Vänsterpartiet med i regjering.

– I dette tilfellet skal vi ikke utelukke noe regjeringsalternativ, svarte Ygeman i Socialdemokraterna. Han gjentok at han håpet og trodde partiet ville få til et samarbeide over blokkgrensene.

Lederne for de fire Allianse-partiene satt samlet i flere timer fra klokken 13 mandag ettermiddag for å diskutere strategien fremover. Etter møtet la leder for Moderaterna, Ulf Kristersson, ut følgende beskjed på Facebook:

– Alliansen kommer sammen til å søke mandat for å danne en ny regjering.

Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN

– En gambler

Statsviter Jonas Hinnfors ved Göteborgs universitet sier det foreløpig er umulig å si hva slags regjering Sverige ender opp med.

– Men stilt opp mot veggen vil jeg si at det heller mot en Allianse-regjering, kanskje med en form for samarbeid med Socialdemokraterna, sier statsviteren til NTB.

Han advarte imidlertid mot å undervurdere Stefan Löfven.

– Stefan Löfven er en gambler, det har han vist tidligere. Vi vet ikke om han vil kunne gjøre det helt uventede, sier han.