Sør-Korea anslår at Nord-Korea har opptil 60 atomvåpen

Cho Myoung-gyons uttalelse i nasjonalforsamlingen i Seoul var svar på et spørsmål fra en folkevalgt mandag. Ministeren sier informasjonen kommer fra etterretningsmyndighetene.

Det er første gang Sør-Korea offentlig har kommentert størrelsen på nabolandets atomvåpenlager.

Sør-Koreas største etterretningsorgan kunne ikke umiddelbart kommentere påstanden. Gjenforeningsminister Chos avsløring kan ha vært utilsiktet. Departementet hans påpeker at ministerens uttalelser ikke innebærer at Sør-Korea vil godta at Nord-Korea forblir en atommakt.

Vurderingen av arsenalets størrelse er ikke veldig forskjellig fra ulike anslag fra sivilt hold.

Sør-Korea og USA er i gang med en historisk tilnærming til Nord-Korea etter 70 år med konflikt. Tidligere i år inngikk president Moon Jae-in en avtale med Nord-Koreas leder Kim Jong-un om å jobbe for en permanent fredsavtale og kjernefysisk nedrustning. Siden har partene gjennomført flere små diplomatiske skritt, men det er fortsatt tvil om Kim mener alvor med målet om nedrustning.