SD vil stemme på Alliansens talmankandidat til Riksdagen

Det bekrefter Sverigedemkraterna (SD) i en pressemelding lørdag.

Talmannen tilsvarer stortingspresidenten her til lands, og på en felles pressekonferanse fredag bekreftet gruppelederne i partiene i Alliansen at Moderaternas Andreas Norlén er deres kandidat. Alliansen trenger likevel støtte fra Sverigedemokraterna for å få Norlén valgt.

I pressemeldingen viser SD-leder Jimmie Åkesson til at praksisen har vært at det er det største regjeringspartiet som har talmanposten.

– Av de to nominerte kandidatene fra Socialdemokraterna og Moderaterna velger vi aktivt å stemme for Moderaternas kandidat. Vi mener Moderaterna er det partiet som har best forutsetninger for å lede en regjering i noen konstellasjon, gitt den parlamentariske situasjonen, sier Åkesson ifølge SVT.