– Helt siden jeg var barn har jeg elsket månen. Dette er en livslang drøm, sa 42 år gamle Yusaku Maezawa under en pressekonferanse ved SpaceX' hovedkvarter i California mandag kveld.

Maezawa er daglig leder av Japans største nettbaserte kjøpesenter, og har en formue til en verdi av 3 milliarder dollar, rundt 24 milliarder norske kroner, ifølge Forbes Magazine.

Han er også en stor kunstsamler og har derfor bestemt seg for å invitere seks til åtte kunstnere, arkitekter, designere og andre kreative mennesker med seg på turen rundt månen.

– De vil bli bedt om å lage noe etter de returnerer til jorden. Disse mesterverkene vil inspirere drømmer i oss alle, sa 42-åringen.

Chris Carlson / AP / NTB scanpix

Hemmelig pris

SpaceX-grunnlegger og Tesla-sjef Elon Musk beskriver Maezawa som den «modigste» og «beste eventyreren».

– Han meldte seg og vi er beæret over at han valgte oss, sa Musk på pressekonferansen.

Musk ønsket ikke å kommentere hvor mye den rike japaneren må betale for turen til månen, men tilføyde at det vil være gratis for reisefølget.

I 2001 ble den amerikanske forretningsmannen Dennis Tio den første turisten som besøkte verdensrommet. Han betalte rundt 20 millioner dollar for å være med et russisk romskip til den internasjonale romstasjonen.

Farlig romferd

SpaceX-sjefen påpeker at dette ikke er en enkel oppgave.

– Når du skyver grensa, er det ingen garanti. Det er en sjanse for at noe kan gå galt, sa Musk.

Turen til månen vil skje om bord i rakettflyet Big Falcon Rocket, som ifølge Musk muligens ikke vil være klar for turer med mennesker om bord før om minst fem år.