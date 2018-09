Det var mandag ettermiddag – dagen etter at valget – at Sverigedemokraterna-politikeren Mattias Hans Karlsson la ut et Facebook-innlegg der han tar et oppgjør med tilstandene i dagens Sverige.

Facebook-innlegget har ført til reaksjoner

Det gjorde han ved å trekke store historiske linjer:

«Vårt har vært okkupert av fremmede stater, utenlandske fogder har undertrykket befolkningen, vi er blitt angrepet av stått alene mot en samlet styrke av Europas stormakter (...) Likevel har vi alltid gjort motstand, likevel har vi alltid reist oss, likevel har vi alltid seiret mot alle odds og overlevd.»

Han fortsetter innlegget med å vise til dagens forhold i Sverige, og skriver at «våre motstandere har tvunget oss inn i en eksistensiell kamp om vår kultur og vår nasjons overlevelse», før han avslutter med:

«Det finnes bare to valg, seier eller død. Det finnes bare én vei, og det er fremover.»

Karlsson siterer også britenes tidligere statsminister Winston Churchills utspill under landets kamp mot Nazi-Tyskland under annen verdenskrig.

«Dere spør: Hva er vårt mål? Jeg kan svare med ett ord: Det er seier, seier til enhver pris, seier tross all terror, seier uansett hvor lang og vanskelig veien vil bli, for uten seier finnes ingen overlevelse».

Riksdagsvalet är över. Idag börjar EU-valrörelsen och riksdagsvalrörelsen 2022. Analyser kommer göras, våra strategier... Posted by Mattias Hans Karlsson on Monday, September 10, 2018

Står midt i heftig politisk debatt

Som gruppeleder for Sverigedemokraternas politikere i Riksdagen er Karlsson en sentral nasjonal politiker, og han anses også som en av partiets ledende ideologer. Retorikken i innlegget har ført til en rekke reaksjoner fra politiske motstandere.

Sverigedemokraterna ble landets tredje største parti i valget søndag.

Innlegget og debatten kommer midt i den svenske diskusjonen om regjeringssamarbeid.

Skal de konservative Moderaterna og de andre borgerlige partiene i Alliansen få makten, er de avhengig av støtte enten fra venstresiden i politikken, eller av å bryte valgløftet om ikke å samarbeide med SD.

– Den demokrat som ser disse kreftene som «regjeringsgrunnlag», er naiv og har ikke lært noe av Europas historie, skriver den sosialdemokratiske statsråden Ardalan Shekarabi på Twitter, ifølge Aftonbladet.

Karlsson har foreløpig ikke besvart den svenske avisens henvendelser.

Også i Norge reageres det

– Dette er galskap. Og farlig. Voldsromantikk som vanskelig kan føre noe godt med seg. Det kan godt hende at dette bare er retorikk. At det ikke er noen grunn til å frykte at hverken han eller noen av dem som hører budskapet noen gang vil ta det på alvor. Vi får håpe det. Likevel, det forundrer meg stort at fremtredende representanter fra det borgerlige Norge oppriktig anbefaler å gi disse folkene mer makt og innflytelse. Er dette mennesker dere virkelig mener bør styre nabolandet? skriver Arbeiderpartiets bystyrerepresentant i Oslo, Andreas Halse, på Facebook.