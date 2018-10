Norsk politi har ikke villet si hvem de tirsdag siktet for drapsforsøk på William Nygaard for nesten 25 år siden. Det eneste de vil si er at de siktede er utlendinger som ikke er bosatt i Norge.

Men drapsforsøket har helt fra da det skjedde, vært knyttet til den iranske øverste lederen ayatollah Khomeinis fatwa mot enhver som hadde befatning med Salman Rushdies bok Sataniske Vers. Nygaard var den tredje av tre menn som ble angrepet.