«En fornyer av Brasil», sier tilhengerne.

«En fascist og nazist», sier motstanderne.

Den tidligere hærkapteinen Jair Bolsonaro (63) liker å fremstille seg som en person utenfor det politiske systemet. Likevel har Bolsonaro sittet i Kongressen siden 1990, og han har byttet parti åtte ganger.

I løpet av sin tid i nasjonalforsamlingen har 63-åringen fremmet 171 lovforslag, men han har bare fått støtte til to.

– Han har likevel klart det kunststykke å fremstille seg som en protestkandidat og et alternativ til det bestående, sier Torkjell Leira, Brasil-kjenner og forfatter.

Fakta: Dårlig tid? Her er en oppsummering: Hva er saken? En ny president skal velges i Brasil. Hva er det siste? Etter første runde i presidentvalget står kampen nå mellom høyreekstreme Jair Bolsonaro og kandidaten fra arbeidernes parti PT, Fernando Haddad. Hvorfor er det viktig? Brasil er Latin-Amerikas største demokrati, verdens åttende største økonomi og Norges viktigste handelspartner etter EU og USA. Blir Bolsonaro valgt som president, vil han ta landet i autoritær retning. Samtidig frykter deler av næringslivet for økonomien hvis Haddad blir valgt. Brasil står uansett overfor et valg som deler befolkningen i to.

Hva står han for?

Noen av hovedpunktene i Bolsonaros valgprogrammet er, ifølge nyhetsbyrået AP:

Privatisering

Kutt i skatter og offentlige utgifter

Sikkerhet: ønsker å sette hard mot hardt i kampen mot kriminalitet

Til kamp for konservative familieverdier

Hvorfor stemmer brasilianere på ham?

Brasil sliter fremdeles med å hente seg inn etter flere år med økonomiske nedgangstider og store korrupsjonsskandaler. Store deler av velgermassen har mistet troen på systemet og ønsker en forandring.

– Han benytter seg av et enormt raseri og en stor frustrasjon, sier Leira.

Samtidig har han et politisk program som forener fløyer på høyresiden: de verdikonservative og religiøse miljøene, næringslivet og de kreftene som savner sikkerheten under militærdiktaturet.

Pressefoto

Men det er ikke bare høyresiden som savner tøffere tiltak i sikkerhetspolitikken. Antall drap i Brasil er høyere enn noensinne (over 63.000 i 2017).

– Han ønsker nulltoleranse for all kriminalitet. Han vil ha mer politi og tyngre våpen i gatene, flere i fengsel, militære styrker der det trengs, og han vil senke den kriminelle lavalderen. Sikkerhet er noe et flertall av velgerne er svært opptatt av, sier Leira og legger til:

– Men på kjøpet får de den mest ytterliggående politikeren på høyresiden, med en erkekonservativ politikk, som snakker med forakt om de svakeste i samfunnet og aldri sier unnskyld. Skal man ta Bolsonaros uttalelser på alvor, ønsker han å ta Brasil tilbake dit landet var under militærdiktaturet, sier Leira.

Fakta: Valget i Brasil Presidentvalgets første omgang ble holdt søndag 7. oktober.

De to kandidatene som fikk flest stemmer, går videre til en avgjørende valgomgang 28. oktober.

Tidligere president Luiz Inácio da Silva var på målingene soleklar favoritt, men arbeiderpartimannen ble nektet å stille på grunn av en hvitvaskingsdom. 11. september ble tidligere Sao Paulo-ordfører Fernando Haddad nominert til partiets nye kandidat.

Haddads hovedmotstander er høyreekstreme Jair Bolsonaro, en tidligere kaptein i hæren som har sittet i nasjonalforsamlingen siden 1990.

Bolsonaro ledet klart på meningsmålingene i forkant av valget og fikk 46,7 prosent av stemmene, mot Haddads 28,5.

Det ble søndag også holdt valg til de 513 plassene i underhuset i den brasilianske nasjonalforsamlingen.

Brasil er siden 2014 rammet av en lavkonjunktur og har hatt flere år med negativ økonomisk vekst. Samtidig er sittende president Michel Temer og en lang rekke topp-politikere anklaget for massiv korrupsjon. (Kilder: NTB, AFP, BBC, TT)

Hva er hans taktikk?

Den tidligere hærkapteinen rendyrker nemlig en populistisk taktikk, til forveksling lik Donald Trumps metode.

Han snakker «rett fra leveren» med hårreisende uttalelser om kvinner, abort, likekjønnet ekteskap og minoriteter.

Her er flere av hans uttalelser i denne bakgrunnsartikkelen: Han vil heller dø enn å ha en homofil sønn og mener døtre er en «svakhet».

Han går til angrep på tradisjonelle medier, boikotter TV-debatter og kommuniserer med velgere på sosiale medier.

Bolsonaro fala ao Brasil. Estamos no segundo turno! https://t.co/CsW9Peo0dg — Jair Bolsonaro 1️⃣7️⃣ (@jairbolsonaro) October 8, 2018

Hva skjer hvis han vinner?

Først må Bolsonaro vinne andre runde av valget 28. oktober. Det kan bli vanskeligere enn å vinne første runde.

Hans motstander i andre runde, Fernando Haddad fra PT (arbeidernes parti), mobiliserer fremdeles hos den fattige delen av befolkningen.

Av alle kandidatene som stilte til valg første runde, er Bolsonaro den kandidaten som er mest mislikt.

Geraldo Monteiro, en politisk analytiker ved Universidade do Estado do Rio de Janeiro, sier til nyhetsbyrået AFP at han venter en hard tone de neste ukene.

Velgere vil nå i større grad danne seg en mening «mer på grunnlag av frykt eller sinne enn politisk overbevisning»

Blir Bolsonaro president, fortsetter utfordringene. Han skal da lede et splittet land. I tillegg har Bolsonaros parti kun åtte av de 513 setene i Representantenes hus (ingen av Senatets 81 seter). Dette er ventet å doble seg, men han vil likevel kunne slite med å skaffe tilstrekkelig støtte for sin politikk.