– Jeg tror generalsekretæren liker Trump. Han er kanskje den eneste, men det er helt greit for meg, sa Trump da han møtte Stoltenberg til frokost tidligere denne uken.

Flere ganger har Trump uttalt at Stoltenberg «er hans største fan» og han har rost ham for at «pengene renner inn» til NATO.

Han avsluttet et høydramatisk toppmøte med å si at Stoltenberg «er en venn» og at han gjør «en fantastisk jobb».

Europeiske NATO-land ville vite hvem som bidro mest i utlandet. Det var en dårlig idé.

Ukomfortabel med internasjonale organisasjoner

Aftenposten vet at generalsekretæren har en svært høy stjerne på flere ulike lands NATO-delegasjoner. Det at han har klart å opparbeide seg et godt forhold til USAs president, trekkes frem som et stort pluss.

– Stoltenberg har hatt en betydelig innflytelse på Trump når det gjelder presidentens syn på NATO som helhet. Han bygger oppunder det samme budskapet som forsvarsminister Jim Mattis forteller Trump, sier Jorge Benitez, analytiker ved tankesmien Atlantic Council og forfatter av bloggen NATOSource.

Benitez peker på at Trump er kritisk til enkelte allierte – særlig Tyskland har fått gjennomgå – men at han etter hvert har sett noen av fordelene med NATO.

– Trump er vanligvis ikke komfortabel med internasjonale organisasjoner, så det var ikke gitt, sier Benitez.

Effektiv pengeinnkrever?

Kildene Aftenposten har snakket med, beskriver Stoltenberg som en effektiv politiker uten et altfor stort markeringsbehov, og at det kan være en forklaring på at de to kommer overens.

– Stoltenberg nyter stor respekt i så forskjellige hovedsteder som Ankara, Berlin og Washington. Egentlig er det helt fantastisk, sier en NATO-diplomat, som kun kan uttale seg anonymt.

Andre mener Stoltenbergs jobb er en del av forklaringen: At Trump ser på generalsekretæren som en slags pengeinnkrever.

Selv har Stoltenberg ikke omtalt Trump som en venn, men han har flere ganger sagt at han «har et godt arbeidsforhold» til presidenten.

– Trump har en mer direkte og en mer uvant stil enn de fleste regjeringssjefer har, men jeg føler at vi kommuniserer om de tingene som er viktige for NATO, uttalte Stoltenberg til NTB før toppmøtet.

Stoltenberg roser Trumps lederskap

Enkelte har vært kritiske til hvor langt Stoltenberg har gått i å støtte Trump.

– Jeg vet ikke hvem dette er mest flaut for: Trump eller Stoltenberg, skrev Alice Stollmeyer, aktivist og leder av initiativet Defend Democracy på Twitter da NATO-sjefen gikk ut og sa at møtet mellom Putin og Trump var «et tegn på styrke».

Under toppmøtet gikk NATO-sjefen ut og roste presidenten for hans «sterke lederskap på forsvarspengebruk».

– Det er tydelig at det har hatt en effekt, sa NATO-sjefen om at landene nå bruker mer på forsvar.

Minerva-kommentator og spaltist i Aftenposten, Jan Arild Snoen, omtaler det som «pinlig» på Twitter, og utdyper utspillet i en artikkel hos Minerva.

Pinlig at @jensstoltenberg føler det nødvendig å bekrefte for Bøllen at økningen i forsvarsutgiftene i NATO også skyldes Trumps "leadership". #dagsrevyen Don't feed the troll. — Jan Arild Snoen (@jasnoen) July 11, 2018

– Trumps forventninger er altfor høye

Benitez i Atlantic Council mener på sin side at Stoltenberg ikke har mye valg.

– Et dårlig forhold mellom USAs president og generalsekretæren i NATO, ville vært for mye å bære for alliansen. Hvis vi hadde hatt en mindre diplomatisk dreven generalsekretær, tror jeg NATO hadde vært i en mye verre forfatning, sier Benitez.

Han har tidligere uttalt at Stoltenbergs burde ta et mer aktivt lederskap i alliansen. Nå mener han at Stoltenberg har vokst i rollen.

– Jeg synes han gjør en fantastisk jobb i en verden som er mer kompleks og utfordrende enn vi har sett på flere tiår.

Benitez tror imidlertid at jobben med å få alliansen til å henge sammen bare blir vanskeligere fremover. Trump snakker nå om at NATO-landene bør bruke fire prosent av bruttonasjonalproduktet på forsvar, mens en rekke land ikke engang har en plan for å nå toprosentmålet.

– Trumps forventninger er altfor høye, og han reiser hjem fra NATO-toppmøtet med sine holdninger forsterket, sier Benitez.