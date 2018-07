Rapport: EgyptAir-styrten skyldtes trolig brann

Flyet var på vei fra Paris til Kairo fra det styrtet i Middelhavet 19. mai for to år siden. Alle de 66 personene om bord mistet livet.

Rapporten fra franske luftfartsmyndigheter slår fast at en brann etter all sannsynlighet oppsto i cockpit og spredte seg raskt, slik at flyet kom ut av kontroll.

Myndighetene ber i en pressemelding om at også egyptiske luftfartsmyndigheter, som også etterforsker styrten, ser nøye på teorien om brann, «av hensyn til luftfartssikkerhet». Egyptiske myndigheter har ennå ikke publisert sin endelige rapport.

Det ble aldri sendt noen nødmelding fra flyet, og piloten kommuniserte som normalt med den greske luftfartskontrollen kort tid før styrten.

Allerede noen måneder etter styrten ble et stemmeopptak fra cockpit offentliggjort. Der blir ordet «brann» brukt av en av pilotene. Fordi vrakrestene var veldig spredt etter styrten, antas det at flyet gikk i oppløsning mens det fremdeles var i luften.

Det styrtede flyet var en Airbus A320.