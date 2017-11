Mugabes utpekte etterfølger vender hjem mens riksrettstiltale gjøres klar mot Zimbabwes president

Tidligere visepresident Mnangagwa (75), er ventet tilbake til landet om kort tid. Han vil etter hjemkomsten fra Sør-Afrika møte president Robert Mugabe, opplyser landet forsvarssjef Constantino Chiwenga, leder for de militæres intervensjon, som startet for en drøy uke siden.

Ifølge militærets egen kunngjøring har generalene holdt flere møter med Mugabe, som først søndag og deretter mandag nektet å følge oppfordringene om å gå av frivillig.

Generalene gir uttrykk for at diskusjonene med presidenten har vært konstruktive, og at «det nærmer seg en løsning». De ber om ro mens deres intervensjon for å endre landets politiske ledelse fortsetter.

Ungdommer lei av å vente på Mugabes avgang: – De militære har gitt oss håp

Forslag om riksrett fremmes tirsdag

Samtidig har ZANU-PF har gjort det klart at partiet tirsdag vil fremme et formelt forslag i parlamentet om å reise riksrettstiltale mot Mugabe for å avsette Zimbabwes leder siden 1980.

Opposisjonen har tidligere forsøkt å stille Mugabe for riksrett, uten mulighet for å oppnå det nødvendige flertall. Men når regjeringspartiet som Mugabe selv stiftet for 30 år siden, nå har bestemt seg for å bruke denne fremgangsmåten for å frata sin avsatte og ekskluderte leder presidentembetet, er situasjonen en helt annen:

ZANU -PFhar alene solid flertall i både nasjonalforsamlingen og senatet. Det er derfor liten tvil om at så vel riksrettsanklage som avsettelse vil bli vedtatt når representantene i de to kamrene stemmer avgjør om dette skal bli den tidligere helten fra frigjøringskampen avskjed med Zimbabwes politiske liv.

Juridiske eksperter mener det vil være mulig å kaste Mugabe som statssjef i løpet av de nærmeste par dagene.

Blant de alvorligste anklagene som reises mot presidenten, er at han misbrukte sin stilling for å gi sin kone Grace Mugabe (52) stor politisk makt og ta grep for at hun skulle bli hans etterfølger.

Fakta: SLIK KAN MUGABE BLI STILT FOR RIKSRETT Ifølge paragraf 97 i Zimbabwes grunnlov kan landets president stilles for riksrett dersom vedkommende har oppført seg på en måte som er uforenelig med presidentembetets verdighet

unnlater å adlyde, følge eller forsvare grunnloven

med viten og vilje misbruker grunnlovens bestemmelser

ikke er i stand til å utøve sin gjerning som president på grunn av manglende fysisk eller mental kapasitet Gyldig vedtak om å åpne etterforskning med sikte på riksrettssak fattes av et simpelt flertall av det samlede antall medlemmer i parlamentets to kamre. Kilde: Den zimbabwiske eksperten på konstitusjonsrett, Alex Magaisas blogg, gjengitt i Daily News.

Forsker: Neppe store forbedringer med «krokodillen»

Mnangagwa fikk tidligere i november sparken som visepresident, fordi president Robert Mugabe ønsket å sikre at kona Grace ble hans etterfølger. Det var dette som utløste militærets intervensjon og prosessen som nå etter alt å dømme vil lede frem til slutten for Mugabes 37 år lange styre.

Fakta: Emmerson Mnangagwa Zimbabwisk politiker. Visepresident fra 2012, sparket av president Robert Mugabe i november 2017 og flyktet da til Sør-Afrika. Gift, to barn, født 15. september 1942. Trolig Zimbabwes rikeste mann. Tilnavn: «krokodillen». Sto bak væpnede aksjoner mot det hvite minoritetsregimet i daværende Rhodesia på 1960-tallet. Fengslet og torturert, slapp så vidt dødsstraff på grunn av sin lave alder (21). Mugabes etterretningssjef og sikkerhetsminister fra selvstendigheten i 1980 til 1988, en periode da tusenvis av sivile ble drept i indre konflikt i landet. Anklages for å ha stått bak angrep på opposisjonen i forbindelse med valget i 2008. Finansminister 1995–1996 og president for nasjonalforsamlingen 2000–2005. Støttes av hæren, etterretningstjenesten og regjeringspartiet ZANU-PF. Kilde: NTB

Ingen bør vente store endringer i Zimbabwe med Mnangagwa, som før han falt i unåde i alle år har vært en av Mugabes nærmeste medarbeidere advarer forsker Stein Sundstøl Eriksen ved NUPI (Norsk utenrikspolitisk institutt).

– Han var tett involvert i massakrene på 1980-tallet, i Zimbabwes krigføring i Kongo og har vært helt sentral i forfølgelsen av opposisjonelle i alle år, påpeker Sundstøl Eriksen overfor NTB:

– Det er ingenting som tyder på at han vil føre en særlig annen politikk enn Mugabe har gjort.

facebook.com/jorgenlohne

jl@ap.no