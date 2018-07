Kjendislege pågrepet etter fem dager på rømmen

Kjendislegen Furtado har kallenavnet doktor Bumbum i Brasil og er ekspert på å forstørre rumper. Ifølge politiet var det bakdelen til bankdirektør Lilian Calixto som skulle opp fikses på, da noe gikk galt hjemme hos Furtado sist lørdag. Calixto ble dårlig, og Furtado tok henne i hui og hast til nærmeste sykehus, der hun døde noen timer senere. Dødsårsaken er ikke klar ennå.

Furtado forsvant etter at han avleverte Calixto på sykehuset, og han ble etterlyst av politiet. Legen ble pågrepet i et kontorlokale sammen med moren sin i Barra da Tijuca i Rio de Janeiro torsdag. Til pressen sier Furtado at det oppsto en hendelse med pasienten, men at han selv er uten skyld.

– Det kunne skjedd en hvilken som helst lege, sier Furtado.