2975 mistet livet i orkanen på Puerto Rico

Det siste året har det vært sterk strid om hvor mange mennesker som egentlig omkom i det kraftige uværet. Tirsdag ble det offisielle dødstallet kraftig oppjustert.

– Jeg gir ordre om å oppdatere det offisielle dødstallet til 2975, opplyste guvernør Ricardo Rossello på en pressekonferanse.

– Selv om det er et anslag, er det vitenskapelig basert, føyde han til.

Uavhengig granskning

Tallet er basert på en uavhengig granskning som George Washington University har hatt ansvaret for. Forskere har sett på hvor mange dødsfall som ble registrert i forbindelse med orkanen Maria fra september 2017 til februar 2018. Dermed fant de ut at antall dødsfall var 22 prosent høyere enn i samme periode i et gjennomsnittlig år, uten en dødbringende orkan.

– Resultatet av vår epidemiologiske undersøkelse tyder på at orkanen Maria tragisk nok førte til et stort antall ekstra dødsfall over hele øya. Visse grupper, som de i områder med lav inntekt og de eldre, hadde den største risikoen, sier undersøkelsens leder, Carlos Santos-Burgoa, som er professor i internasjonal helse.

En annen studie fra Harvard University tidligere i år anslo at rundt 4600 mennesker ble registrert døde i de tre månedene etter uværet.

Orkanen Maria rammet Puerto Rico i september 2017. Den førte til omfattende skader for i alt 90 milliarder dollar, og ble rangert som den tredje mest kostbare syklonen i USAs historie siden 1900.