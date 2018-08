Hvitkledde, maskerte russiske teknikere står rundt seks missiler på en våpenfabrikk i Jekaterinburg i Russland mens de ser ut som de jobber intenst.

Kreml hevder det er prototypen på et av Putins nye supervåpen.

I en video publisert på hjemmesidene til det russiske forsvarsdepartementet viser russerne frem det som skal være atomdrevne missiler med ubegrenset rekkevidde.

Det er et av disse missilene som i dag skapte uro i Norge etter å ha falt ned i Barentshavet i november 2017, ifølge CNBC.

Dagens meldinger er del av et høyt spill mellom USA og Russland om et nytt atomvåpenkappløp.

Det russiske forsvarsdepartement

«Stormfugl» – Putins «fantastiske» missil

– Dere hørte ikke på oss tidligere. Kanskje dere hører på oss nå, sa president Vladimir Putin under en oppsiktsvekkende tale i Kreml i mars 2018, da han presenterte det som skulle være en rekke nye russiske supervåpen.

Felles for de nye våpnene er at de angivelig skal gjøre det nye og kostbare rakettskjoldet til USA og NATO ubrukelig.

Det kanskje mest spektakulære våpenet er en kryssermissil som skal være drevet av en atomreaktor med ubegrenset rekkevidde.

– Er det ikke fantastisk, sa en tydelig begeistret Putin, som gjerne vil overbevise både russerne og omverdenen om at Russland har gjenoppstått som supermakt.

Før fotball-VM arrangerte Kreml en stor avstemning på internett hvor flere hundre tusen russere stemte over hva de nye «supervåpnene» skal hete.

Det atomdrevne missilet som nå hevdes å ligge på bunnen av Barentshavet, fikk navnet «Burevestnik». Det betyr «stormfugl» på norsk.

Norsk e-tjenesten: To mislykkede prøveskytinger

Norsk etterretning bekrefter overfor Aftenposten at Russland i november 2017 gjennomførte to mislykkede oppskytninger av et nytt landbasert kryssermiddel fra et midlertidig testfelt på øya Novaja Zemlja.

«Den første skytingen feilet etter kort tid og missilet falt ned på øya. Det andre hadde noe lenger flukttid før det feilet eller testen ble avbrutt. Missilet falt ned i havet nær land på vestkysten av Novaja Zemlya», skriver Brynjar Stordal, major og pressetalsmann i Forsvarets operative hovedkvarter.

«Etterretningstjenesten kobler disse testene til ett av de nye våpen president Putin beskrev i en nyhetssending tidligere i år».

Han kan imidlertid ikke bekrefte at misillene som ble testet hadde et atomreaktorbasert fremdriftssystem ombord.

– Fullstendig galskap

Både anonyme etterretningskilder og vestlige våpeneksperter har tidligere hevdet at Putins atomdrevne kryssermissil er «fullstendig galskap» og kraftig overdrevet.

Allerede i mai hevdet CNBC at fire tester mellom november 2017 og februar 2018 var mislykkede.

Den lengste testen skal angivelig ha vart i bare to minutter, og missilet skal ha nådd 35 kilometer.

Russland har brukt enorme ressurser på militær opprustning de siste årene.

Samtidig som russere rammes av dramatiske pensjonskutt og Putins popularitet går tilbake, er det viktig for Kreml å rettferdiggjøre at Russland er blant landene i verden som bruker høyest andel av sitt budsjett på militæret.

KEVIN LAMARQUE / SCANPIX

Viser muskler etter toppmøtet mellom Trump og Putin

Etter toppmøtet mellom Donald Trump og Vladimir Putin i Helsingfors sa begge presidentene at de diskuterte atomvåpen og nedrustning.

– En av de mest kritiske utfordringene menneskeheten står overfor, sa Trump.

Nye videoer av det atomdrevne missilet og flere andre nye våpen ble publisert av Kreml bare to dager etter møtet.

Det tolkes som at Kreml ønsker å overbevise Vesten om at våpnene er reelle, slik at dette kan brukes i fremtidige forhandlinger mellom Trump og Putin.

Ingen innrømmer å ha mistet en rakett

Russiske myndigheter avviste onsdag formiddag kategorisk opplysningene om at et Burevestnik-missil har falt ned i Barentshavet.

– Dette er et amerikansk triks for å hindre at russiske våpen blir mer populære, hevder nestlederen i forsvarskomiteen i Dumaen, Andreij Krasov, overfor Interfax.

– Helt ukjent for oss, mente Putins pressetalsmann Dmitrij Peskov.

– Det er bare å innse én ting: Hvis det russiske forsvaret har mistet en rakett, vil de aldri si det, sier en tidligere russisk atomvåpeningeniør i Minatom til russiske Pravda.

– Før enhver test-oppskytning informerer dessuten Russland, NATO-landene og Vesten hverandre. Det er avgjørende for unngå krig.