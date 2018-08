Nedtellingen mot 2020 har begynt for Demokratene. Om 17 måneder begynner nominasjonskampen deres i Iowa, som alltid er første stat ut. En av dem skal til slutt utfordre Republikanernes kandidat.

Mens denne motkandidaten høyst sannsynlig heter Donald Trump, har spekulasjonene om hvem Demokratene skal kjøre frem, forlengst startet i amerikanske medier. Det har også knivingen i kulissene om penger, posisjon og profilering.

– Det er viktig å få en tidlig start. Noen av de minst kjente kandidatene er allerede i gang. Kongressmann John Delaney har for eksempel besøkt alle Iowas 99 distrikter, sier valgekspert David Yepsen. Han har fulgt prosessen som journalist og akademiker i Iowa i fire tiår.

– De mer kjente kandidatene må fremstå som om de er mest opptatt av å hjelpe partifeller i mellomvalget. Men jeg forventer at de vil komme hit så snart valget er ferdig i november.

Tre gamle favoritter

Demokratenes favoritter er fortsatt tre ultraveteraner: tidligere visepresident Joe Biden, senator Bernie Sanders og senator Elizabeth Warren. Alle tre vil være over 70 år i 2020, Sanders og Biden nærmere 80.

– Jeg tror Sanders teller på knappene, sier James Berge, som er partiformann i Wright County Democrats i Iowa.

– Han er ingen ungdom lenger, men dersom han kaster seg inn i kampen igjen, er jeg med. Der Bernie går, følger jeg etter.

Berge og de andre partiformennene i Iowa blir stadig mer omsvermet jo nærmere de kommer et valg. Opp gjennom årene har Barack Obama ringt ham for å få råd. Han har drukket kaffe med John Kerry, hatt møte på tomannshånd med Howard Dean. Fortrolige samtaler med Clinton, både Bill og Hillary. Det er mange som vil ha oppmerksomhet.

James reiser seg fra den grå godstolen så hunden Odie skvetter ned fra fanget. Han går til bokhyllen, plukker ned Sanders’ nyeste bok, blar frem avsnittet der presidentkandidaten nevner Iowa og «James Berge», og leser det høyt.

Nylig hadde partiformannen en telefondate med favoritten Sanders. Men det gikk dårlig.

– Vi skulle diskutere politikk, muligens landbrukspolitikk. Uansett ble det ikke noe av, forteller James og flirer.

– Jeg sovnet nemlig i stolen og glemte hele greia.

Har ambisjon, mangler budskap

Ingen av toppkandidatene har foreløpig bekreftet at de vil stille. Men Yepsen påpeker at det sannsynligvis er siste sjanse for trioen Sanders, Biden og Warren.

Det er flere tegn som tyder på at de vurderer et kandidatur seriøst: alle tre skal for eksempel gi ut bøker, noe som regnes som et sikkert tegn på presidentambisjoner. Det skal også de tre senatorene Kamala Harris, Cory Booker og Kirsten Gillibrand, som regnes som de skarpeste utfordrerne. Men det kan fort bli mange flere, mener Yepsen.

– Jeg tror alle favorittene er på nippet til å stille. Jeg talte 15 navn nylig og flere kan komme til. Trump er mislikt av mange og regnes som sårbar, mener Yepsen.

Elizabeth Warrens team har begynt å kontakte demokrater i stater som Iowa og New Hampshire for å tilby hjelp i høstens valgkamp. Flere andre har gjort det samme. De håpefulle vil etter hvert dukke opp på valgmøter med lokale kandidater og etablere et nettverk i statene som stemmer først i primærvalget.

Men én essensiell ting mangler, ifølge Bernie Sanders seniorrådgiver i 2016, Zack Exley.

– De må finne et godt politisk budskap. Hvis de ikke kan kommunisere tydelig hva de vil til alle slags folk, kommer Trump til å vinne igjen, sier Exley til Aftenposten.

Medicare for alle

– Jeg får allerede utrolig mange henvendelser, fra politikere over hele landet, sier Steven Drahozal, og plukker på den store hotdogen han har bestilt til lunsj.

Vi er hos Vinnie Vanucchi's, en italiensk restaurant i hovedgaten i den gamle industribyen Dubuque, helt i det nordøstlige hjørnet av Iowa. Drahozal har bare vært formann i det lokale demokratiske partiet her i et drøyt år, omtrent siden Trump flyttet inn i Det hvite hus.

Nå er han på vei inn i sitt første valg, og beilerne står allerede i kø. Dagen etter Aftenposten er på besøk, skal han ta imot en av partiets håpefulle, guvernøren i Montana, Steve Bullock. Joe Biden har også knyttet kontakt.

Steven lar hele pølsebrødet ligge igjen på tallerkenen. Samtalen vår dreier seg fort inn på helse, som sannsynligvis blir Demokratenes viktigste tema i 2020. Stadig flere Demokrater har de siste par årene gått inn for å gi amerikanere statelig helsetjenester, et forslag de kaller «Medicare for alle».

– Jeg prøver å bli sunnere, etter at jeg fikk diabetes, så jeg må holde meg unna karbohydrater, sier Drahozal og skyver brødet til siden.

– Nå går jeg lange turer. Da tenker jeg mye på hva vi må gjøre de neste to årene, sier han.

Mens vi spiser, holder president Trump folkemøte i en annen del av byen. Drahozals kone har dratt for å demonstrere utenfor. Men formannen frykter nettopp dette – den formidable tyngdekraften i Trump-maskineriet.

– Se på 2016. Hillary snakket bare om Trump. Trump snakket bare om Trump. Er det rart han vant? Vi må finne vårt eget budskap! sier Drahozal.

– For å slå Trump må vi bygge en strategi fra grasrota.

Livredde for venstrevridning

Det har imidlertid Exley, Bernie Sanders tidligere valgkamprådgiver, liten tro på at de får gjøre.

– Partiet kunne hatt suksess med et liberalt budskap som handler om helsetilbud, og utdanning. Men det kommer de ikke til å ha. Partiledelsen i Kongressen, Nancy Pelosi og Chuck Schumer, støtter det ikke. De er livredde for å være for radikale, sier Exley.

– Kan de vinne valget simpelthen ved å være anti-Trump?

– Det får vi håpe. Hvis ikke er vi tilbake til start i november 2020.

Fakta: Nominasjonsvalgkampen i USA * De to store partiene i USA, Demokratene og Republikanerne, avholder nominasjonsvalg og nominasjonsmøter for å utpeke sine presidentkandidater. * Delstaten Iowa er som regel først ut, etterfulgt av New Hampshire. * Reglene varierer noe fra stat til stat. Nominasjonsmøter avholdes i stedet for nominasjonsvalg i noen stater og arrangeres av partiene selv. Der deltar bare de ivrigste partitilhengerne. Dette er tilfelle i blant annet Iowa. Kilde: Aftenposten/NTB

HVEM BLIR DEMOKRATENES KANDIDAT? DISSE 10 LEDER.

(Listen er laget på grunnlag av målinger og rangeringer i amerikansk media.)

10. Eric Holder (67)

Tidligere justisminister, Washington DC

De siste månedene har det gått rykter om at Obamas tidligere justisminister Eric Holder tygger på et mulig kandidatur. Holder dukker stadig opp på forskjellige arrangementer og har blant annet reist til New Hampshire, stat nummer to i primærvalget etter Iowa.

Holders lange karriere i Washington gjør ham imidlertid til en svært lite folkelig kandidat. Han har heller ikke noe naturlig fotfeste i grasrota, selv om han er oppvokst i bydelen Queens i New York (i likhet med president Trump).

9. Chris Murphy (44)

Senator Connecticut

J. Scott Applewhite / AP / NTB scanpix

Den unge senatoren fra Connecticut er en stigende stjerne i det Demokratiske partiet og har frontet en sak som kan bli viktig i valget: våpenkontroll. Murphy representerer delstaten der 20 førskolebarn ble drept under massakren i Sandy Hook. Våpenlovene har fått ny aktualitet siden angrepet på Parkland-skolen i Florida. Det er et tema som engasjerer unge velgere og kvinner spesielt sterkt.

Murphy er ung og har tid til å vente og bygge sin politiske profil. Det kan tale mot at han vil stille i 2020.

8. Sherrod Brown (67)

Senator, Ohio

Andrew Harnik / AP / NTB scanpix

Demokratenes favoritt i Midtvesten denne gangen ser ut til å være Sherrod Brown. Han er populær blant den hvite arbeiderklassen i regionen, kjemper for fagforeningene og er en favoritt blant dem som mener at den beste måten å slå Trump på er å finne en kandidat som kan appellere til Trumps velgere. Mye tyder imidlertid på at partiet vil rette seg mer mot minoriteter, unge, kvinner og godt utdannede amerikanere – koalisjonen som valgte Obama to ganger. Det kan tale mer for Brown som mulig visepresidentkandidat.

7. Deval Patrick (61)

Tidl. guvernør, Massachusetts

Steven Senne / AP / NTB scanpix

Patrick har nære bånd til Obama og blir stadig nevnt som en som kan føre den tidligere presidentens arv videre. Patrick har dessuten hintet om at han kan være interessert. Den tidligere guvernøren har et godt utbygd kontaktnett som kan sikre ham både penger og andre ressurser om han skulle bestemme seg for å stille. En stor ulempe følger ham imidlertid: De siste årene har han jobbet for det råkapitalistiske selskapet Bain Capital.

6. Cory Booker (49)

Senator, New Jersey

Alex Brandon / TT NYHETSBYRÅN

Cory Booker fikk sitt nasjonale gjennombrudd som politiker med orkanen Sandy, da han var ordfører i byen Newark i New Jersey. Booker var en tidlig twitterbruker og reiste personlig rundt med mat og forsyninger til de kriserammede innbyggerne mens han dokumenterte det hele på sosiale medier. Booker dukker opp på steder som bygger hans nasjonale profil, noe som har satt fart i ryktene om en mulig presidentkampanje for den ambisiøse politikeren. Men han har tette bånd til Wall Street, noe som kan være en ulempe i primærvalgkampen.

5. Kirsten Gillibrand (51)

Senator, New York

EDUARDO MUNOZ / REUTERS / NTB scanpix

Kirsten Gillibrand har markert seg sterkt det siste året gjennom #metoo-bevegelsen, og har vist politiske muskler på dette feltet. Hun overrasket med å kritisere Bill Clinton i et radiointervju i fjor høst, og leder nå an kampen mot Trumps kandidat for Høyesterett, Brett Kavanaugh. Det kan være en stor fordel i et klima der kvinnelige velgere trekker mot Demokratene. Gillibrand har beveget seg til venstre politisk i den siste tiden, og men er ikke venstrefløyens favoritt.

4. Kamala Harris (54)

Senator, California

ROBERT GALBRAITH / REUTERS / NTB scanpix

Kamala Harris (uttales Kom-ala) er bookmakernes favoritt. Mange håper hun kan være partiets «nye Obama». Men Harris er relativt ny i toppolitikken – hun har bare vært senator siden 2016. Før det var hun øverste leder for påtalemyndigheten i California. Moren er fra India og faren fra Jamaica. Det gir henne et svært bredt fotfeste i USAs hurtigvoksende minoritetsbefolkning. Hun har også fått vise seg frem i den mektige justiskomiteen, men hun er et ukjent navn for mange. Hennes fortid som tøff statsadvokat kan dessuten gjøre henne mindre attraktiv for minoritetsvelgere.

3. Elizabeth Warren (69)

Senator, Massachusetts

Carolyn Kaster / AP/ NTB scanpix

Warren har vært en favoritt for venstresiden i det demokratiske partiet i årevis. Den tidligere Harvard-professoren har profilert seg på sin kamp mot finanskreftene på Wall Street. Hun vil tiltrekke seg mange av velgerne til Sanders dersom han velger å ikke stille, men hun har ikke Sanders appell hos arbeiderklassen i rustbeltet. Det er også usikkert hvor mye Warren vil klare å appellere til minoritetsvelgere.

2. Joe Biden (75)

Tidligere visepresident og senator, Pennsylvania

Tony Dejak / AP/ NTB scanpix

Joe Biden er en av Demokratenes mest populære og folkelige skikkelser. Barack Obamas visepresident er oppvokst i arbeiderklassemiljø i Pennsylvania, og han kan være en samlende skikkelse for de forskjellige fløyene i partiet. Han er populær blant den hvite arbeiderklassen der Trump har en stor del av sin velgerbase. Biden vil være nesten 78 år under valgkampen i 2020. Noen har fremmet ideen om at Biden kan stille med løfte om å bare sitte en periode, sammen med en yngre makker.

1. Bernie Sanders (76)

Senator, Vermont

MIKE SEGAR / REUTERS

Bernie Sanders er favoritt både på meningsmålingene og på de fleste rankinger i amerikansk media. Sanders har en kjempefordel: Han har grasrotorganisasjoner over hele landet og svært entusiastiske tilhengere. Det største usikkerhetsmomentet er om Sanders faktisk vil stille. Han har gjort en rekke grep som kan tyde på det: han reiser blant annet landet rundt og holder folkemøter. Samtidig kan alderen være en ulempe. Sanders vil være 78 i 2020.

Fakta: Vil du gå dypere? Her er flere kandidater: Mange tror at Demokratene kan få et minst like stort felt i 2020 som republikanerne hadde i 2016 – da de hadde 17 presidentkandidater. Det førte blant annet til at det ble intens kamp om både donorer og valgkampstab. Her er noen av de andre som ofte blir nevnt som mulige kandidater: Kongressmann John Delaney fra Maryland er den eneste som har erklært seg kandidat. Han har allerede begynt å reise rundt i Iowa og de andre tidlige statene. Delaney kan støtte seg på en personlig formue, og har en moderat profil. Ordføreren i Los Angeles, Eric Garcetti, er også en mange tror vil kaste seg inn i kampen. Garcetti har den mektige Hollywood-eliten i ryggen, og administrerer en av USAs største byer. New Orleans-ordfører Mitch Landrieu og New York-ordfører Bill de Blasio har også vært nevnt. Guvernøren i Montana, Steve Bullock, er en demokrat som har hatt politisk suksess i en konservativ stat. Det gir ham et godt utgangspunkt for å være en moderat sentrumskandidat i et felt som ser ut til å bli dominert av mange kandidater fra partiets venstrefløy. Et amerikansk valg blir ikke komplett uten et innslag av politiske dynastier, og New York-guvernør Andrew Cuomo fyller den rollen perfekt. Først må imidlertid Cuomo klare å stå imot utfordringen fra Sex and the City-stjernen Cynthia Nixon i primærvalget om få uker. Det er også mye snakk om at kjendiser og millionærer som hittil ikke har holdt noe politisk verv kan kaste seg inn i valgkampen. Oftest nevnes TV-stjernen Oprah Winfrey og Starbucks-grunnlegger Howard Shultz. Michael Avenatti, advokaten til pornostjernen Stormy Daniels som hevder å ha hatt et forhold til Donald Trump, har nylig vært i Iowa og hintet om en mulig kampanje.

Christina Pletten er Aftenpostens korrespondent i USA. Kom gjerne med innspill til saker eller ting du har lyst å lese mer om. Følg henne på Facebook her.