Rundt 80 biler er enten blitt satt fyr på eller blitt utsatt for hærverk i Göteborg og andre steder i Sør-Sverige mandag kveld. Brannene skal ha vært startet av svartkledde ungdommer.

– Vi har funnet flere steiner og kinaputter, sier politiinspektør Claes Dahlström til SVT.

Redningstjenesten opplyste først i 21-tiden at det dreide seg om mellom ti og fjorten bilbranner, ifølge avisa GT.

Flere av bilene skal være påtent ved Frölunda Torg og ved Hjällbo. Det er også kommet meldinger om bilbranner i Kronogården i Trollhättan, i Alafors i Ale kommune samt på to ulike steder i Malmö.

Like før midnatt meldte politiet også om at det var satt fyr på flere bildekk i Lysekil, like nord for Göteborg.

Øyevitne: – Dette var organisert

– Flere innringere oppgir at det skal være fem–seks svartkledde ungdommer som har tent på bilene, sier Ulla Brehm i politiet i region vest, til Aftonbladet.

– Jeg så tre-fire svartkledde gutter. En av dem kastet en molotovcocktail mot en bil som tok fyr med en gang. Så var det kraftig smell, forteller et øyenvitne til avisen GT.

– Dette var organisert. De ville gjøre så mye skade som mulig. Jeg var redd, fortsetter han.

Et stort antall politifolk rykket ut til Frölunda Torg etter at brannene ble startet.

– Vi kan ikke utelukke at dette er organisert, sier Ulla Brehm ved politiet i region vest, til Aftonbladet

Ungdommer kastet stein mot politiet

Det har også kommet meldinger om at ungdommer skal ha tent på dekk og lastepaller på området Kronogården i Trollhättan.

– Det er en ungdomsgjeng som også kaster kinaputter og stein mot politiet på Trollhättan, sier Ulla Brehm til Aftonbladet.

Ingen politimenn skal være skadet.

Begynner å få kontroll

Den svenske politikeren Zagros Hama, som tilhører partiet Moderaterna, var på Frölanda torg og filmet de dramatiske scenene via en livestream på sosiale medier.

Ved 22- tiden meldte redningsetaten at de skal ha ganske god kontroll på de fleste av brannene.

– Det begynner å roe seg nå, sier Martin Olsen, i redningstjenesten Storgöteborg til SVT.

Ingen personer skal være skadet, lyder de foreløpige meldingene.

Bilbrann også i Helsingborg

Sent mandag kveld, like før klokken 23.30., fikk politiet i den svenske byen Helsingborg også melding om bilbrann. Der var det to biler som var satt i brann. Det var en stund fare for spredning, men brannmannskapene fikk etterhvert kontroll på ilden.

Ingen personer skal ha kommet til skade. Heller ikke her var noen mistenkte pågrepet, natt til tirsdag.