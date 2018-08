Over 80 biler påtent i Sør-Sverige mandag kveld. Ungdommer kastet stein mot politiet.

Minst 87 biler er enten blitt satt fyr på eller blitt utsatt for hærverk i Göteborg og andre steder i Sør-Sverige mandag kveld, ifølge tall fra svensk politi. Brannene skal ha vært startet av svartkledde ungdommer. Ett av stedene kastet ungdommer steiner på politiet slik at brannmannskapene ikke slapp til.

– Tragisk

– Dette er Sverige 2018. Tragisk, kommenterer den unge, lokale Moderaterna-politikeren Zagros Hama på Twitter.

Han filmet biler i brann på ett av åstedene, Frölunda. Der brant 31 biler, og det ble begått hærverk på ytterligere 35 kjøretøyer.

Stein mot politiet

– Vi har vært ca. 20 steder i Göteborg. Det er først og fremst kjøretøyer som har brent, men også en nedgravd søppelstasjon, sa Johan Eklund i redningstjenesten i Storgöteborg til nyhetsbyrået TT i natt.

Vitner oppgir at gjerningspersonene var fra fem til ti personer. I Trollhättan var det imidlertid en større gruppe på opp mot 40. Seks biler ble stukket i brann der. Veier ble sperret og ungdommer kastet stein mot politi og politibiler.

Utelukker ikke organisering

– Vi vet av erfaring at slike branner oftere skjer i uken før skolestart enn andre uker. Men det er klart at når så mye skjer rett etter klokken 21, kan vi ikke utelukke at noe har skjedd over nettet, sier Ulla Brehm, pressetalsperson i politiets region vest til TT.

Flere av bilene var påtent ved Frölunda Torg og ved Hjällbo. Det er kom også meldinger om bilbranner i Kronogården i Trollhättan, i Alafors i Ale kommune samt på to ulike steder i Malmö.

Like før midnatt meldte politiet også om at det var satt fyr på flere bildekk i Lysekil nord for Göteborg.

Øyenvitne: – Dette var organisert

– Jeg så tre-fire svartkledde gutter. En av dem kastet en molotovcocktail mot en bil som tok fyr med en gang. Så var det kraftig smell, forteller et øyenvitne til avisen GT.

– Dette var organisert. De ville gjøre så mye skade som mulig. Jeg var redd, fortsetter han.

Et stort antall politifolk rykket ut til Frölunda Torg etter at brannene ble startet.

Flere vitner oppgir systematisk hærverk fra gjerningsmennene.

– En gikk og knuste bilvinduer mens en annen helte tennvæske inn i bilene. De gikk systematisk rundt på hele parkeringen og satte fyr på bilene, sier Eden (21), som så hva som hendte i Frölunda, til Aftonbladet.

Ungdommer kastet stein mot politiet

Det har også kommet meldinger om at ungdommer skal ha tent på dekk og lastepaller på området Kronogården i Trollhättan.

– Det er en ungdomsgjeng som også kaster kinaputter og stein mot politiet på Trollhättan, sier Ulla Brehm til Aftonbladet.

Ingen politimenn skal ha blitt skadet.

Begynner å få kontroll

Den svenske politikeren Zagros Hama, som tilhører partiet Moderaterna, var på Frölunda torg og filmet de dramatiske scenene via en livestream på sosiale medier.

Ved 22- tiden meldte redningsetaten at de hadde ganske god kontroll på de fleste av brannene.

Bilbrann også i Helsingborg

Sent mandag kveld, like før klokken 23.30., fikk politiet i den svenske byen Helsingborg også melding om bilbrann. Der var det to biler som var satt i brann. Det var en stund fare for spredning, men brannmannskapene fikk etter hvert kontroll på ilden.

Ingen personer skal ha kommet til skade. Heller ikke her var noen mistenkte pågrepet tirsdag morgen.