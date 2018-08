Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) advarer om at flyktningstrømmen fra Venezuela er på vei til å bli like alvorlig som situasjonen i Middelhavet.

– Dette bygger seg opp mot en krise vi har sett andre steder i verden, særlig i Middelhavet, sier Joel Millman, talsmann IOM, ifølge Reuters.

Mange av Venezuelas naboland sliter med hvordan de skal håndtere de over to millioner menneskene som har flyktet fra landet.

Avviser behov for spesialutsending

Under et møte med Colombias utenriksminister Carlos Holmes Trujillo fredag, sa FNs generalsekretær António Guterres at det ikke er behov for en egen spesialutsending til det kriserammede landet.

Da Holmes besøkte FN for første gang ba han om at det ble utnevnt en spesialutsending som kunne lede en samordnet respons på krisen.

Det får han ikke, men FN setter ned et eget kriseteam.

Salvatore Di Nolfi / NTB scanpix

600 flyktninger daglig

Men etter hvert som flyktningstrømmen øker, minker tålmodigheten til nabolandene.

Forrige fredag tok folket i den lille brasilianske byen Pacaraima til gatene, etter at en lokal butikkeier skal ha blitt ranet og banket opp av venezuelanske flyktninger. Under den påfølgende demonstrasjonen kastet lokalbefolkningen steiner på migrantenes telt og satte fyr på eiendelene deres. Mer enn tusen venezuelanere flyktet tilbake over grensen.

Pacaraima ligger på grensen mellom Venezuela og Brasil, på den eneste veien mellom de to landene. Byen er blitt overveldet av flyktningene. Rundt 600 venezuelanere kommer til eller gjennom byen hver dag, skriver Wall Street Journal.

Douglas Juarez / Reuters

Innvandring er blitt politisk tema

Opprøret mot migrantene har skapt frykt for flyktninger fra Venezuela i noen av nabolandene.

I Brasil har presidentkandidaten Jair Bolsonaro inntatt en særlig innvandringskritisk posisjon, før landet går til valgurnene i oktober. I nabolandet Perus hovedstad Lima har innvandring blitt en stor politisk sak nå som byen skal velge ny borgermester.

For det meste har Venezuelas naboland ønsket venezuelanerne velkommen så langt, men nå begynner mange å føre en strengere innvandringspolitikk.

Peru har vedtatt å nekte innpass til venezuelanere som ikke har pass. Ecuador innførte en lignende regel, men den ble senere annullert av rettsvesenet.

Fakta: Hit flykter venezuelanerne i 2017 Colombia: 600.000 personer. Chile: 119.000 personer Argentina: 57.000 personer Ecuador: 40.000 personer Panama: 36.000 Brasil: 35.000 personer Mexico: 33.000 personer Peru: 26.000 personer Costa Rica: 9.000 personer Uruguay: 6.000 (Kilde: The Economist)

Martin Mejia / NTB scanpix

Colombia tar imot flest

Men i Colombia, som har tatt imot den største andelen migranter, har de ikke strammet inn reglene ennå.

Tidligere president Juan Manuel Santos ga over 400.000 venezuelanere arbeidsløyve, helseforsikring og studiemuligheter, før han gikk av tidligere i år. Den konservative nye presidenten Iván Duque har ikke endret på denne politikken.

Regjeringens «migrasjonsdirektør» har kritisert Peru og Ecuadors restriksjoner.

Han sier at Colombia er fast bestemt på å hjelpe venezuelanerne. Dette kan være fordi Venezuela tok imot over 700.000 colombianere i løpet av Colombias borgerkrig.

Katastrofal økonomi

Venezuela er blitt kalt verdens verste økonomi blant land som ikke er i krig, av The Economist.

Bruttonasjonalproduktet (BNP) falt med en tredjedel mellom 2013 og 2017, inflasjon kan kom til å passere en million prosent i år, ifølge IMF og landet klarer ikke importere nok mat og medisiner. Flere av byene er lammet av vann- og strømmangel.

Fakta: Krisen i Venezuela * Oljerike Venezuela sliter med skyhøy inflasjon, dyp fattigdom, økende kriminalitet og arbeidsledighet, samt mangel på medisiner og basisvarer. * Opposisjonen mener at president Nicolás Maduros vanstyre er årsak til den dype økonomiske krisen. USA har innført sanksjoner mot presidenten og stemplet ham som diktator. * I 2017 ble minst 125 mennesker drept i forbindelse med demonstrasjoner mot presidenten og hans regjering. * I juli i fjor gjennomførte Maduro et omstridt valg på en ny grunnlovsforsamling. Den fikk makt til å endre lover og i praksis sette til side nasjonalforsamlingen, som opposisjonen hadde kontrollert siden valget i 2015. * Maduro ble gjenvalgt i mai i år. Gjennomføringen av presidentvalget ble sterkt kritisert av en rekke vestlige land. * Over 1 million mennesker har reist fra Venezuela til nabolandet Colombia i løpet av halvannet år, ifølge colombianske myndigheter. Av disse har over 400.000 fått oppholdstillatelse. (NTB)

Douglas Juarez / Reuters

IOM har bedt Latinamerikanske land om ikke å gjør det vanskeligere for venezuelanere å flykte.

Peru svarte med å si at de kom til å unnta noen venezuelanere fra de nye pass-reglene – hovedsakelig foreldre med barn som vil forenes med familiene sine, gravide kvinner og de alvorlig syke.

Godsnakker med egne innbyggere

Mens nabolandene sliter med å finne ut hvordan de skal håndtere flyktningstrømmen, prøver regjeringen i Venezuela å godsnakke med sine egne innbyggere.

Informasjonsminister Jorge Rodriguez sier at en ny pakke med økonomiske tiltak kom til å overtale venezuelanere som hadde forlatt landet om å komme tilbake.

Venezuela fjernet nylig fem nuller fra sin valuta, økte prisen på drivstoff og økte minstelønnen med mer enn 3000 prosent.

Venezuelas president Nicolás Maduro kalte løsningen «en virkelig imponerende trylleformel». Kritikerne har forblitt uimponerte og sier dette ikke er i nærheten av nok til å få økonomien på skinner.

– Vi konkluderer med at venezuelanere kommer til å komme tilbake, sier Rodriguez.

– Og vi inviterer dem tilbake, for vi trenger dem til denne reparasjonsplanen.