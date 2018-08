Turnbull stilte posten til disposisjon under møte i Det liberale partiet etter at det i flere uker har blitt spekulert i at han ikke hadde nok støtte blant sine egne. 47 år gamle Dutton, som leder partiets konservative fløy, valgte da å utfordre statsministeren.

Det førte til at partiet tirsdag holdt en skriftlig avstemming om hvem av de to som skulle holde statsministerposten, som Turnbull vant med 48 mot 35 av stemmene.

Etter nederlaget valgte Dutton å gå av, ifølge den australske kanalen ABC.

Utfordringen av 63 år gamle Turnbull og den lave oppslutningen resultatet viste, betyr ifølge kanalen at han nå ikke sitter trygt. ABC melder at resultatet har «dødelig såret» Australias 29. statsminister.

Konflikten toppet seg mandag da Turnbull måtte føye seg etter den konservative fløyen. Da ble han tvunget til å droppe planene om å lovfeste et overordnet mål for reduksjon av klimagassutslipp, på grunn av manglende oppslutning etter de indre stridighetene.

Miljøminister Josh Frydenberg hadde på forhånd advart mot å kaste Turnbull, ettersom det ville skape frustrasjon hos velgerne. Hadde Dutton vunnet, ville han ha blitt partiets sjette leder på elleve år.

Ingen australsk statsminister har sittet ut hele perioden siden 2007. I 2015 danket Turnbull selv ut partifellen Tony Abbott.

Det neste valget er lagt til mai 2019.