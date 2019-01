Skjerper regelverk etter dødsulykken på Storebæltsbroen

Trafikkmyndigheten forbyr med øyeblikkelig virkning bruk av lastebiltilhengere montert på tomme godsvogner. I tillegg skal hastigheten være maksimalt 80 kilometer i timen når vindhastigheten er stiv kuling, altså 15 meter i sekundet, eller sterkere.

Ved vind på 20 meter i sekundet, forbys godstransport med vindfølsomme kjøretøyer, og ved 25 meter i sekundet forbys all godstransport over Storebæltsbroen.

Det er også funnet feil ved låsemekanismen som fester lastebiltilhengerne på godsvognene som tilhører selskapet DB Cargo. Det var et godstog fra dette selskapet som var innblandet i ulykken. Et dokument danske TV 2 har fått tak i, viser at låsemekanismen løsnet på første forsøk under testing.

Havarikommisjonen og den danske Trafikstyrelsen bekrefter rapportens innhold.

Fem kvinner og tre menn døde da gjenstander fra et godstog traff et møtende passasjertog på Storebæltsbroen onsdag 2. januar. 16 personer ble skadd i togulykken.

Havarikommisjonens umiddelbare vurdering på ulykkesstedet var at en tom lastebiltilhenger blåste av godstoget og traff det møtende passasjertoget.