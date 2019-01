SISTE: Theresa Mays redegjørelse for Underhuset er nå ferdig. Som ventet kom den ingen ny plan fra Theresa May. Den britiske statsministeren fortalte Underhuset at hun trenger mer tid.

Det ble også klart at plan B, som etter planen skulle stemmes over neste tirsdag, blir utsatt. En ny avstemning om brexit vil først komme i februar, fortalte May.

Dermed er den andre gangen Theresa May utsetter brexit-avstemningen. Første gang var i desember.

Theresa May fortalte at hun vil bruke tiden fremover til å forhandle videre med partiene i Parlamentet, i håp om å skape et flertall. Hun vil også fortsette samtalene med EU, med fagforeningsledere og de store businessorganisasjonene i Storbritannia.

Klart nei til ny folkeavstemning

På ett punkt var Theresa May denne gangen krystallklar:

– Det blir ingen ny folkeavastemning. Det er også klart at det ikke finnes noe flerall i denne sal for ny folkeavastemning, sa hun.

Og la til med stort alvor:

– En ny folkeavstemning vil være ødeleggende for samholdet i vårt land, og en ny folkeavstemnig vil splitte opp Storbritannia.

«No deal» må fortsatt være en mulig utvei

Den britiske statsministeren gjorde det også klart at hun ikke kan bøye seg for dem som krever at hun må garantere at regjeringen aldri vil la Storbritannia gå ut av EU uten å ha en avtale på plass.

Eneste måte å garantere dette på, er nemlig å åpne for å avlyse utmeldingen, forklarte hun.

I stedet vil May fortsette å arbeide for en utmeldingsavtale som kan få flertall i Underhuset og samtidig bli godtatt av EU.

Phil Noble / Reuters/ NTB scanpix

Corbyn sjokkert

Opposisjonsleder Jeremy Corbyn gjentok også sin lekse:

– Ingenting er forandret! Theresa May er ikke kommet et skritt nærmere en løsning. Det er nå på tide at hun oppgir sine «red lines», sa Corbyn. Altså grensene hun hittil har ment ikke kan overskrides.

Stefan Rousseau /AP/ NTB scanpix

Hva har skjedd siden det historiske nederlaget?

Det er nå nesten en uke siden det historiske nederlaget i Underhuset. Det verste nederlaget noen britisk statsminister har opplevd siden 1920-tallet.

Mens klokken tikker fortere og fortere frem mot britenes «exit-dato» fra EU, er situasjonen på britisk side fortsatt fullstendig fastlåst. Det er nå 28 dager igjen til utmeldelsesdatoen.

Theresa May har hatt en knapp uke på å snekre sammen en alternativ plan. Det meste hun har forsøkt, har vært mislykket:

1. Forsøket på å strekke ut en hånd til Jeremy Corbyn og Labour var mislykket. Jeremy Corbyn nektet å snakke med May før han fikk forsikringer om at «no deal» ble fjernet som et mulig alternativ. Det fikk han ikke.

2. Forsøket på å få til en egen bilateral avtale med Irland mislykkes. Handelsminister Liam Fox skal i helgen ha hatt samtaler med Irlands utenriksminister. Håpet var å løse floken med det såkalte «backstop»-problemet, sikkerhetsmekanismen som skal sørge for at grensen mellom Nord-Irland og Irland forblir åpen. En slik avtale ble blankt avvist av irene.

3. Et forsøk fra hennes egne euroskeptiske partifeller om å inngå en avtale om at May går av som statsminister nå mot at de støtter hennes avtale, er også blitt avvist i helgen.

LES OGSÅ: Bli med på innsiden av brexit-dramaet. Et mektig politisk dynasti, en giftig allianse og drapstrusler. I dette historiske dramaet er Norge blitt en joker

Marte Lundby Rekaa / MLR PHOTO

– Flertallet ligger hos hennes egne partifeller

Etter å ha forsøkt å strekke ut en hånd til opposisjonen og Jeremy Corbyn ser det ut til at hun har gitt opp å samle støtte på tvers av partiskillene. Nå ser hun igjen mot sine egne.

Theresa May ble nedstemt med 230 stemmer i Underhuset forrige tirsdag. 120 av hennes egne konservative var blant disse.

Skal hun klare å snu flertallet i sin favør, må hun vinne disse tilbake. Ikke snu seg mot Labour.

Dette har også vært innvendingene fra hennes egne brexit-forkjempere, deriblant Jacob Rees-Mogg.

Da Aftenposten intervjuet ham i forrige uke, pekte han på nettopp dette.

– Vi mener Theresa May ser feil vei. Vi forstår ikke hvorfor hun ser mot Labour når den enkleste måten å få flertall på, er å se mot oss og DUP (det nordirske støttepartiet). Dersom hun klarer å snu de 100 konservative representantene som stemte mot henne tirsdag, samt DUPs kandidater og de uavhengige, så har hun jo flertall, sa han.

– Vi har rådet henne til å gå tilbake til den første Europa-talen hun holdt – Lancaster House-talen. Der ligger nøkkelen til et mulig flertall, sa Rees-Mogg til Aftenposten.