Tirsdag skal USAs president Donald Trump holde en direktesendt tale til nasjonen. Slike taler er ofte forbeholdt alvorlige og viktige hendelser. Presidenten skrev selv på Twitter mandag at han vil snakke om den nasjonale sikkerhetskrisen langs USAs sørlige grense. Han har også antydet at det kan bli aktuelt å erklære unntakstilstand.

Det har gått over to uker siden Trump stengte store deler av statsapparatet, en såkalt shutdown. Presidenten sier han ikke vil gjenåpne staten før han får 5,6 milliarder dollar til å bygge muren på grensen til Mexico.

– Et flertall av republikanerne stemte for å holde staten åpen. Så kom Rush Limbaugh og den konservative blonde kvinnen og sier at han mister kjernevelgerne sine, så endrer han meningen, sa tidligere visepresident Joe Biden til CNN lørdag.

Limbaugh (67) er en av USAs mest populære konservative radioverter. «Den konservative blonde kvinnen» er etter alt å dømme kommentator, forfatter og samfunnsdebattant Ann Coulter (57).

Carolyn Kaster / AP / NTB scanpix

Høyresiden raste

Det så lenge ut som at presidenten kom til å godta et budsjett uten midler til å bygge muren langs USAs sørlige grense. Senatet hadde allerede blitt enige om budsjettet, et overveldende flertall hadde stemt for budsjettet.

Dermed reiste senatorene på juleferie, trygge på at Representantens hus ville vedta samme lov – slik at presidenten kunne signere den. Så kom kritikken fra høyresiden.

– Trump får ingenting. Demokratene får alt, raste den konservative radioverten Rush Limbaugh før jul.

Kritikken kom også fra den konservative forfatteren og kommentatoren Ann Coulter.

– Trump vil ende med å ha vært en vits av en president som rundlurte det amerikanske folket, sa Coulter til nettavisen The Daily Caller.

I et åpent brev kritiserte hun presidenten. Tittelen på brevet var «Feig president i land uten mur».

Da snudde Trump.

Fakta: Grensemuren Grensen mellom USA og Mexico strekker seg 3201 kilometer, fra Mexicogulfen til Stillehavet. Donald Trump har sagt at han ønsker en 1609 kilometer lang mur langs grensen. Muren skal være av stål eller murstein, har presidenten sagt. Før Trump ble president var allerede 1052 kilometer av grensen skilt med en eller annen form for barriere. Siden Trump ble president er det ikke blitt bygget flere barrierer langs grensen. Kilde: The New York Times

J. Scott Applewhite / AP / NTB scanpix

Beskrev drap av abortlege som terminering

Ann Coulter har i en årrekke vært kjent som en konservativ kommentator, forfatter og provokatør. Hun har lenge vært en stor tilhenger av USAs president, og i 2016 ga hun ut boken In Trump we Trust.

I boken skriver hun at den eneste utilgivelige synden presidenten vil kunne begå, vil være å endre syn på innvandring.

Hun har gitt ut en rekke bøker som kommer med kritikk rettet mot venstresiden i amerikansk politikk. Blant annet How to Talk to a Liberal (If You Must), Adios, America: The Left’s Plan to Turn Our Country Into a Third World Hellhole og Resistance Is Futile!: How the Trump-Hating Left Lost Its Collective Mind.

Over flere år har den hun provosert venstresiden i amerikansk politikk og gått til angrep mot de etablerte mediene.

– Det eneste jeg er lei for når det kommer til Timothy McVeigh, er at han ikke dro til The New York Times-bygningen, sa Coulter i 2002.

Timothy McVeigh var en amerikansk terrorist som ble dømt for bombeangrepet mot en offentlig bygning i Oklahoma City i 1995. 168 personer ble drept og over 680 personer ble skadet.

Coulter forsvarte senere uttalelsen og kalte den «forutseende».

Cliff Owen / AP / NTB scanpix

Ann Coulter ble først en offentlig figur da hun ble en del av teamet av advokater som representerte Paula Jones, da hun anklaget Bill Clinton for seksuell trakassering på 90-tallet.

I 2013, under den konservative CPAC-konferansen i USA, omtalte hun Clinton som en voldelig voldtektsmann.

George Miller, en prominent lege som utførte senaborter og i 2009 ble skutt og drept, fikk også gjennomgå av Coulter. I 2009 uttalte hun til den konservative programlederen Bill O’Reilly at Tiller ikke ble drept, men «terminert».

Daniel Ochoa de Olza / AP / NTB scanpix

Kongen av prateradio

Rush Limbaugh har i en årrekke vært et fyrtårn for konservative radiolyttere. Til tross for sin voldsomme popularitet har en rekke kontroversielle uttalelser fått flere annonsører til trekke seg.

På høyresiden har Limbaugh vært en forkjemper for strengere abortlover og mer bruk av dødsstraff. Han har vært kritisk til narkotikalovene i USA, som han mener er for milde.

– For mange hvite slipper unna med narkotikabruk, sa han i 1995.

Radioverten, som holder til i Palm Beach i delstaten Florida, kunngjorde i 2001 at han hadde blitt tilnærmet døv.

– Jeg er, for alle praktiske formål, døv, sa han.

Leger klarte derimot å gjenopprette store deler av hørselen hans.

Carolyn Kaster / AP / NTB scanpix

I januar 2009, kort tid før Barack Obama ble president, uttalte Limbaugh at han håpet at «han kom til å mislykkes». Han omformulerte seg senere.

– Jeg ønsker å se Obamas politikk mislykkes, ikke ham.

I over to tiår ble Limbaugh rangert som den mektigste radioverten i USA, skrev nettstedet Politico i desember. I 2018 ble han derimot forbigått av Sean Hannity fra TV-kanalen Fox News.

Limbaugh har en rekke ganger vært på scenen under Trumps valgkampmøter og har ikke for vane å kritisere presidenten. Derfor kom det som et sjokk for mange da radioverten åpent kritiserte Trump før jul.

– Det vi så i desember, er at Limbaugh fortsatt er en person amerikanske presidenter lytter til, sa Brian Rosewald, seniorforsker ved University of Pennsylvania, som skriver en bok om prateprogram på radio.

Bob Corker, en tidligere senator fra republikanerne, har beskrevet radioverten som en tyrann, skriver USA Today.