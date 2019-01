To av de sårede er sendt til sykehus. Skadeomfanget er ikke kjent.

Det er ikke meldt om at noen er pågrepet.

Politiet rykket ut til bowlinghallen i 9-tiden norsk tid. De oppfordrer folk til å holde seg unna området.

Et vitne sa til Los Angeles Times at han hørte rundt fire skudd, og at det brøt ut et slagsmål i forkant av skytingen.

– Vi har fått meldinger om flere skudd og at flere personer er skutt, skriver politiet på Twitter.

Hendelsen skjedde ved Gable House bowlinghall i Torrance, om lag 30 kilometer utenfor Los Angeles.