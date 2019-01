Telegraph: Brexit-forhandlingslederen i tvil om Mays plan B

Det melder avisa The Telegraph , som skriver at den private meldingen ble sendt mens statsminister May satt i en telefonkonferanse med regjeringen. Brexit-forhandleren, som hørte på konferansen, skal ha vært i tvil om hvorvidt May vil kunne reforhandle avtalepunktene som dreier seg om Irland.

En kilde opplyser at Olly Robbins, som har vært britenes forhandlingsleder i brexitrundene med EU, tekstet til finansminister Hammond og luftet sin bekymring for muligheten for å gjenåpne avtalen om å trekke seg ut av EU.

Meldingen skal ha blitt sendt til Hammond mens May la fram planene for å sikre endringer knyttet til Irland i hennes plan B, endringer som er et forsøk på å vinne stemmer for planen fra konservative partifeller og nordirske unionister som stemte mot avtalen i forrige uke.

En kilde i regjeringen bekrefter at Robbins sendte en tekstmelding til Hammond mens møtet pågikk, men hevder at det han skrev er «feilaktig framstilt».