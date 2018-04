Hundrevis av nynazister feirer Hitlers bursdag

Arrangørene forventer rundt 800 besøkende til markeringen som finner sted i Ostritz, i Øst-Tyskland rett ved grensen til Tsjekkia og Polen.

Store politistyrker er satt inn for å holde markeringen under kontroll, ettersom det er ventet at arrangementet også vil tiltrekke seg nynazistiske ekstremister fra Tysklands østeuropeiske naboland.

– Det vil være politi på hvert gatehjørne, sier det lokale politiet i Ostritz i en uttalelse til AFP.

Den lille tyske byen befinner seg delstaten Sachsen, en delstat der fremmedfiendtlighet er utbredt. Blant annet har Pegida har sitt utspring derfra, og høyrepopulistiske og sterkt islamfiendtlige Alternativ for Tyskland (AFD) ble største parti i delstaten under valget i fjor høst.

Markeringen av Hitlers fødselsdag, 73 år etter hans død, har skapt store reaksjoner. En separat «Fredsfestival» har blitt organisert av lokale politikere, borgergrupper og kirkeledere for å vise at Ostritz er et «tolerant og fredelig» tettsted, og i tillegg har antifascistiske aktivister planlagt en motdemonstrasjon.

– Om man kan samles for å feire Hitlers fødselsdag uten problem eller noen konsekvenser er det et tegn på syke lover og et sykt samfunn, sier Sascha Elser, talsperson det antifascistiske arrangementet.

Ifølge Elser kan det komme opp mot 2.500 til 3.500 nynazister fra rundt om i Europa til byen. Mange av dem ventes å overnatte like over grensa til Polen.