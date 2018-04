Comey: Trump er moralsk uskikket og en serieløgner

Tidligere FBI-direktør James Comey gjorde sitt første TV-intervju sent søndag kveld etter at han fikk sparken av president Donald Trump i fjor. Comey kom med krass kritikk av presidenten.

– Er Donald Trump uskikket til å være president? spurte programleder George Stephanopoulos, som har intervjuet den avgåtte FBI-sjefen for TV-kanalen ABC.

– Ja, svarte Comey.

– Men ikke på den måten jeg hører de fleste snakker om. Trump virker på meg som å være en person med over middels intelligens, sa Comey, og forklarte at han ikke tror Trump har mentale problemer eller «tidlig demens».

– Men han er ikke moralsk skikket til å være president.

Comey beskrev presidenten som en person som ikke skiller mellom sannhet og løgn, og som behandler kvinner «som et kjøttsttykke». Trump har ikke de menneskelige kvalitetene som er nødvendig i en president, sa den tidligere FBI-sjefen.

Comey sa også at han håpet at presidenten ikke blir tiltalt og stilt for riksrett fordi han mener nasjonen trenger å felle Trump gjennom en demokratisk prosess.

– Det amerikanske folk trenger å stå opp og stemme i samsvar med deres verdier, sa Comey.

Hans bok, «A Higher Loyalty» blir utgitt på tirsdag.

Kan ha hindret rettens gang

Det var den første timen av det fem timer lange intervjuet som ble sendt søndag. Mer kommer mandag morgen amerikansk tid. Det aller meste av det Comey sa var allerede kjent på forhånd, og bortsett fra den krasse kritikken kom han ikke med noen nyhetspoenger.

FBI-direktøren sa at det var mulig at presidenten hadde hindret rettens gang ved å forsøke å stanse etterforskningen av tidligere nasjonal sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.

Flynn er tiltalt for å ha løyet til FBI, etter at han diskuterte sanksjonene mot Russland med landets USA-ambassadør Sergej Kisljak.

Trump sa i et møte med Comey at han håpet at FBI kunne «la det ligge».

– Jeg oppfattet det som om han ba meg om å droppe etterforskningen, sa Comey i ABC-intervjuet.

Hillarys eposter

Comey måtte også svare på hvorfor han offentliggjorde etterforskningen av Hillary Clintons eposter mens han holdt skjult at FBI også gransket Trump-kampanjen under valgkampen i 2016.

FBI-sjefen holdt først en svært uvanlig pressekonferanse sommeren 2016 der han erklærte etterforskningen av Clinton for avsluttet, men ga henne skarp kritikk for uforsvarlig håndtering av hemmeligstemplet materiale.

Så, få dager før valget, sendte han et brev til Kongressen der han erklærte etterforskningen for gjenåpnet fordi nye eposter ble oppdaget.

– Jeg mener at jeg ikke hadde noe valg, sa Comey til Stephanopoulos, og sto fast på at han hadde gjort det rette.

Han understreket at mens Clinton selv ble etterforsket, var det ikke på dette stadiet noen direkte etterforskning av Trump. Russlandgranskningen på dette tidspunktet gjaldt bare en liten gruppe medarbeidere, sa Comey.

Moralsk uskikket

The New York Times har fått tak i en gjengivelse av det fem timer lange intervjuet.

– Du kan ikke ha en president som ikke gjenspeiler verdiene jeg mener republikanere, demokrater og uavhengige verdsetter, sier Comey ifølge avisen.

Blant andre karakteristikker sier Comey at Trump er «moralsk uskikket til å være president» og kaller ham for en serieløgner.

Ralph Alswang / ABC via AP / NTB scanpix

Kraftige reaksjoner fra Trump

Etter at utdrag fra Comeys nye bok ble offentliggjort, har Trump kalt Comey «svak», «en løgner» og «en slimål» som bør straffeforfølges.

I forkant av intervjuet kom Trump med denne karakteristikken av den tidligere FBI-sjefen han sparket i fjor vår:

– Sleipe James Comey, en mann som alltid kommer dårlig ut (han er ikke smart!), vil gå inn i historien som den VERSTE FBI-sjefen, med stor margin!

Presidenten mener Comeys nye bok lar mange viktige spørsmål stå ubesvart.

– Som hvorfor han røpet hemmeligstemplet informasjon (fengsel), hvorfor han løy for Kongressen (fengsel), skrev Trump på Twitter.