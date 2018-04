Det var et lite steg for to mennesker, men det kan ha vært et stort sprang for menneskeheten: Da Kim Jong-un og Moon Jae-in fredag morgen gikk hånd-i-hånd over grensen til Sør-Korea var det utvilsomt et historisk øyeblikk.

Dagen var full av lysglimt. Avtalen mellom de to lederne kan skape varig fred mellom to land som har vært splittet helt siden 1950, og som kun har hatt en skjør våpenhvile å lene seg på siden kamphandlingene sluttet i 1953.