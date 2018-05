Donald Trumps nære støttespiller og nyansatte juridiske rådgiver, Rudy Giuliani, opplyste onsdag at Trump hadde betalt sin advokat Michael Cohen tilbake pengene som var brukt for å få pornostjernen Stormy Daniels til å holde munn om et forhold hun skal ha hatt til presidenten i 2006.

39 år gamle Stephanie A. Gregory Clifford, som blant annet bærer artistnavnet Stormy Daniels, er en stripperske, pornofilmskuespillerinne og filmregissør. Hun hevder at hun i 2006 hadde sex med Donald Trump, og at hun under presidentvalget i 2016 fikk betalt 130.000 dollar for å holde munn om forholdet.

«Michael pleide å ta hånd om slike saker»

Advokat Cohen sier han betalte Daniels av egen lomme for å få henne til å holde munn og for å beskytte Trumps omdømme. Trump har tidligere benektet ethvert kjennskap til betalingen og for å ha hatt sex med kvinnen.

Onsdag sa imidlertid Giuliani til Fox at Trump hadde tilbakebetalt de 130.000 dollarene til Cohen, og at Trump «ikke visste om detaljene (om betalingen), så vidt jeg vet, men han visste om den generelle avtalen om at Michael pleide å ta hånd om slike saker. Slik jeg tar meg av slike ting for mine klienter. Jeg plager dem ikke med hver eneste ting som oppstår.»

Mary Altaffer / TT NYHETSBYRÅN

– Han var ikke helt kjent med alt

Fredag forsøkte USAs president Donald Trump å distansere seg fra Giulianis uttalelser, ifølge The Guardian.

– Han begynte i går. Han kommer til å få orden på faktaene sine. Det er faktisk veldig enkelt, og det har vært svært mye feilinformasjon. Så godt som alt som er sagt om denne saken har vært feil, uttalte Trump til pressen utenfor Det hvite hus fredag morgen, lokal tid, ifølge den britiske avisen.

– Jeg sier, vet du hva? Lær før du snakker. Det er mye enklere, sa han, ifølge CNN.

Senere, ved presidentflyet, uttalte Trump at «Rudy er flott, Rudy har akkurat begynt og han var ikke helt kjent med alt», ifølge The Guardian.