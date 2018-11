Massegrav med 1500 lik funnet i Raqqa

Dette er den hittil største av minst ni massegraver som er funnet i området, skriver nyhetsbyrået AP.

Litt over 500 kropper er til nå hentet ut av graven. Både sivile og IS-krigere er funnet blant likene.

Raqqa var terrorgruppen IS’ selvutnevnte hovedsete. I oktober i fjor ble de siste IS-terroristene drevet ut av den syriske byen.

AP / NTB scanpix

Redd for å miste bevis

Flere lokale organisasjoner hjelper til med å gjenoppbygge byen og å grave opp massegravene. De har estimert at graven inneholder rundt 1500 døde.

AP / NTB scanpix

De er bekymret for hvordan de skal klare å bevare kroppene og opplever de ikke får tilstrekkelig med hjelp til dette. De mener risikoen er stor for at verdifulle bevis for eventuelle kriminelle handlinger kan forsvinne dersom kroppene ikke håndteres riktig.

– Vi jobber mot klokken. Disse kroppene råtner i rakst tempo, sier Sara Kayyali i Human Rights Watch til AP.