I talen fredag på CDUs landsmøte ba hun partiet vise hva det står for i møte med en rekke internasjonale utfordringer.

Avvisning av internasjonalt samarbeid, nasjonalismens gjenkomst, fare for handelskriger, hybridkrig, destabilisering av samfunn med falske nyheter og EUs framtid er noe av det som bekymrer Merkel.

– I møte med alle disse utfordringene må vi kristendemokrater vise hva som bor i oss, sa hun.

Listen over bekymringer kunne tolkes som kritikk av USAs president Donald Trump, som har beskrevet seg selv som nasjonalist og kritisert både EU og andre former for internasjonalt samarbeid.

Stående applaus

En rekke delegater på landsmøtet i Hamburg holdt opp plakater der det sto «Takk, sjef» mens de hørte på Merkels siste tale etter 18 år som leder for det kristenkonservative partiet.

Etter talen fikk hun hele ni minutters stående applaus.

– Vi har fortsatt mye igjen vi må gjøre, sa Merkel i det hun gikk av scenen, kun timer før avstemningen som avgjør hvem som blir hennes etterfølger.

Underveis i talen løftet Merkel fram håndteringen av flyktningkrisen og balansen i det tyske statsbudsjettet som noen av CDUs fremste prestasjoner under hennes ledelse.

– Vanskelig tid

Videre sa hun at hun håper de verdiene hun har stått for, lever videre også i framtiden.

– Mitt ønske er at vi i denne vanskelige tiden ikke glemmer vårt kristne og demokratiske ståsted, sa Merkel.

Hun uttrykte håp om CDU etter ledervalget vil være samlet og motivert.

– Vi ønsker at vårt CDU, som et sterkt parti i det politiske sentrum, lever opp til sitt mandat, utstråler overbevisende makt og tilbyr det rette for vårt lands framtid.

Tre kandidater

Valget av ny leder for sentrum-høyre-partiet CDU skjer senere fredag. I innspurten av valgkampen har splittelsen økt mellom tungvekterne i partiet som har vært i regjering sammenhengende i 13 år under Merkels ledelse.

Tre kandidater stiller: CDUs generalsekretær Annegret Kramp-Karrenbauer, forretningsadvokat og tidligere CDU-topp Friedrich Merz og helseminister Jens Spahn. I tillegg er det ventet at næringslivsleder Andreas Ritzenhoff kan bli fremmet som benkeforslag.

Det er Kramp-Karrenbauer som har fått favorittstempelet før avstemningen. Hun regnes som sentrumsorientert, men hakket mer konservativ enn Merkel, med en strengere tone i innvandringsdebatten og en mer uttalt motstand mot likekjønnet ekteskap.